Dec 14 (Gracenote) - Summaries for World Cup-Courchevel on Sunday. Women's Giant Slalom on Monday Rnk Bib Name Team Time 1 3 Mikaela Shiffrin United States 1:08.32 2 2 Marta Bassino Italy 1:08.39 +0.07 3 4 Federica Brignone Italy 1:08.46 +0.14 4 10 Stephanie Brunner Austria 1:09.02 +0.70 5 12 Tessa Worley France 1:09.20 +0.88 6 15 Michelle Gisin Switzerland 1:09.55 +1.23 7 7 Sara Hector Sweden 1:09.82 +1.50 8 9 Katharina Liensberger Austria 1:10.03 +1.71 9 13 Lara Gut-Behrami Switzerland 1:10.04 +1.72 10 8 Wendy Holdener Switzerland 1:10.33 +2.01 11 16 Katharina Truppe Austria 1:10.44 +2.12 12 18 Ricarda Haaser Austria 1:10.52 +2.20 13 14 Sofia Goggia Italy 1:10.55 +2.23 14 11 Ragnhild Mowinckel Norway 1:10.58 +2.26 15 17 Tina Robnik Slovenia 1:10.68 +2.36 16 22 Ana Bucik Slovenia 1:11.25 +2.93 17 21 Coralie Frasse Sombet France 1:11.52 +3.20 18 19 Maria Therese Tviberg Norway 1:11.83 +3.51 .. 20 Franziska Gritsch Austria 1:11.83 +3.51 - 1 Mina Fürst Holtmann Norway DNF .. 5 Alice Robinson New Zealand DNF .. 6 Petra Vlhová Slovakia DNF .. 23 Estelle Alphand Sweden +0.00 .. 24 Nina O'Brien United States +0.00 .. 25 Thea Louise Stjernesund Norway +0.00 .. 26 Ramona Siebenhofer Austria +0.00 .. 27 Marlene Schmotz Germany +0.00 .. 28 Eva-Maria Brem Austria +0.00 .. 29 Alexandra Tilley Great Britain +0.00 .. 30 Kristin Lysdahl Norway +0.00 .. 31 Elena Curtoni Italy +0.00 .. 32 Corinne Suter Switzerland +0.00 .. 33 Adriana Jelinkova Netherlands +0.00 .. 34 AJ Hurt United States +0.00 .. 35 Marte Monsen Norway +0.00 .. 36 Doriane Escané France +0.00 .. 37 Maryna Gasienica Daniel Poland +0.00 .. 38 Mélanie Meillard Switzerland +0.00 .. 39 Asa Ando Japan +0.00 .. 40 Julia Scheib Austria +0.00 .. 41 Elisa Mörzinger Austria +0.00 .. 42 Kristina Riis-Johannessen Norway +0.00 .. 43 Andrea Filser Germany +0.00 .. 44 Kaja Norbye Norway +0.00 .. 45 Keely Cashman United States +0.00 .. 46 Valérie Grenier Canada +0.00 .. 47 Riikka Honkanen Finland +0.00 .. 48 Luisa Bertani Italy +0.00 .. 49 Mikaela Tommy Canada +0.00 .. 50 Roberta Melesi Italy +0.00 .. 51 Valentina Cillara Rossi Italy +0.00 .. 52 Ali meyer Canada +0.00 .. 53 Camille Rast Switzerland +0.00 .. 54 Nevena Ignjatovic Serbia +0.00 .. 55 Candace Crawford Canada +0.00 .. 56 Katharina Huber Austria +0.00 .. 57 Lisa Loipetssperger Germany +0.00 .. 58 Jasmina Suter Switzerland +0.00 .. 59 Leona Popovic Croatia +0.00 .. 60 Paula Moltzan United States +0.00 .. 61 Nadine Fest Austria +0.00 .. 62 Priska Nufer Switzerland +0.00 .. 63 Clarisse Breche France +0.00 .. 64 Laura Pirovano Italy +0.00 .. 65 Ekaterina Tkachenko Russia +0.00 .. 66 Romane Miradoli France +0.00 .. 67 Mialitiana Clerc Madagascar +0.00 .. 68 Tereza Kmochová Czech Republic +0.00