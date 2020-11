UPDATE 11-Championship Summaries

Nov 1 (OPTA) - Summaries for the Championship on Saturday (start times are BST) Bristol City (1) 1 Scorers: J. Hunt 15 Missed penalty: N. Wells 75 Subs used: Bakinson 57 (Moore), Semenyo 75 (Brunt), Diedhiou 78 (Wells) Norwich City (3) 3 Scorers: T. Pukki 6, T. Pukki 14, E. Buendía 45+2 Yellow card: Sørensen 60, Gibson 66, Krul 73, Rupp 77 Subs used: McLean 72 (Stiepermann), Hugill 84 (Pukki), Mumba 91 (Płacheta) Referee: Jarred Gillett ................................................................. AFC Bournemouth (0) 1 Scorers: Rodrigo Riquelme 81 Yellow card: Billing 12, Diego Rico 24 Subs used: King 46 (Stanislas), Brooks 69 (Stacey), Rodrigo Riquelme 76 (Billing) Derby County (1) 1 Scorers: G. Shinnie 13 Yellow card: Knight 2 Subs used: Holmes 61 (Rooney), Wisdom 81 (te Wierik), Sibley 92 (Waghorn) Referee: Robert Jones ................................................................. Barnsley (1) 1 Scorers: A. Mowatt 6 Yellow card: Styles 82 Subs used: Oduor 46 (Brittain), Miller 58 (Schmidt), Kane 73 (James) Watford (0) 0 Yellow card: Troost-Ekong 3 Subs used: Garner 66 (Chalobah), Gray 76 (Troost-Ekong), Hughes 82 (Cleverley) Referee: Matt Donohue ................................................................. Luton Town (0) 0 Yellow card: Hylton 54 Subs used: LuaLua 37 (Pearson), Berry 46 (Norrington-Davies), Collins 74 (Clark) Brentford (2) 3 Scorers: R. Henry 20, I. Toney 29, M. Forss 76 Yellow card: Janelt 90 Subs used: Jensen 75 (Marcondes), Forss 75 (Toney), Fosu 82 (Mbeumo) Referee: Michael Salisbury ................................................................. Middlesbrough (0) 1 Scorers: M. Johnson 81 Yellow card: Sam Morsy 17 Subs used: Spence 34 (Sam Morsy), Akpom 70 (Assombalonga), Johnson 78 (Coulson) Nottingham Forest (0) 0 Yellow card: Tobias Figueiredo 54, Bong 87 Subs used: Lolley 46 (Ameobi), Cafú 64 (Freeman), Taylor 78 (Guerrero) Referee: Lee Mason ................................................................. Millwall (0) 0 Yellow card: Romeo 58, Leonard 60 Subs used: Smith 46 (Bradshaw), Bennett 64 (Malone), Böðvarsson 79 (Mahoney) Huddersfield Town (1) 3 Scorers: J. Koroma 18, Pipa Ávila 89, L. O'Brien 90+3 Subs used: Bacuna 46 (Pritchard), Pipa Ávila 66 (Diakhaby), Campbell 84 (Mbenza) Referee: Gavin Ward ................................................................. Preston North End (1) 1 Scorers: J. Stockley 24 Yellow card: Johnson 87 Subs used: Ledson 61 (Gallagher), Rafferty 65 (Fisher), Riis 75 (Stockley) Birmingham City (1) 2 Scorers: R. McGree 2, G. Gardner 85 Subs used: Jérémie Bela 57 (Leko), Gardner 84 (McGree), Colin 86 (Cogley) Referee: Tony Harrington ................................................................. Queens Park Rangers (2) 3 Scorers: I. Chair 15, T. Kane 27, D. Ball 90+1 Yellow card: Chair 15, Cameron 31, Kane 48, Barbet 48 Subs used: Willock 63 (Adomah), Ball 81 (Chair), Bonne 95 (Osayi-Samuel) Cardiff City (0) 2 Scorers: J. Ralls 49pen, J. Ralls 85 Yellow card: Ralls 22, Bacuna 38, Tomlin 75 Missed penalty: J. Ralls 85 Subs used: Hoilett 46 (Vaulks), Tomlin 68 (Murphy), Harris 95 (Bacuna) Referee: Andy Woolmer ................................................................. Stoke City (1) 1 Scorers: J. McClean 27 Yellow card: Fox 93 Subs used: Brown 78 (Campbell), Cousins 78 (Thompson), Oakley-Boothe 89 (Powell) Rotherham United (0) 0 Yellow card: MacDonald 41, Smith 72 Subs used: Crooks 59 (MacDonald), Smith 59 (Lindsay), Hirst 70 (Ladapo) Referee: Darren Bond ................................................................. Swansea City (1) 2 Scorers: B. Cabango 25, A. Ayew 61 Yellow card: Ayew 19, Bidwell 30, Cabango 55 Subs used: Gyökeres 66 (Lowe), Palmer 76 (Dhanda) Blackburn Rovers (0) 0 Subs used: Dolan 60 (Evans), Gallagher 60 (Brereton), Davenport 79 (Armstrong) Referee: Dean Whitestone ................................................................. Wycombe Wanderers (1) 1 Scorers: D. Wheeler 45+3 Yellow card: Jacobson 46, Allsop 92 Subs used: Bloomfield 55 (Adeniran), Onyedinma 71 (Wheeler), Ikpeazu 72 (Akinfenwa) Sheffield Wednesday (0) 0 Yellow card: Paterson 32, Bannan 49 Subs used: Brown 60 (Harris), Kachunga 67 (Pelupessy), Rhodes 77 (Marriott) Referee: Keith Stroud ................................................................. Tuesday, November 3 fixtures (BST/GMT) Brentford v Swansea City (1900) Huddersfield Town v Bristol City (1900) Norwich City v Millwall (1900) Sheffield Wednesday v AFC Bournemouth (1900) Blackburn Rovers v Middlesbrough (1945) Cardiff City v Barnsley (1945) Wednesday, November 4 fixtures (BST/GMT) Reading v Preston North End (1900) Watford v Stoke City (1900) Birmingham City v Wycombe Wanderers (1945) Derby County v Queens Park Rangers (1945) Nottingham Forest v Coventry City (1945) Rotherham United v Luton Town (1945)