UPDATE 11-J-League Summaries

Jul 18 (OPTA) - Summaries for the J-League on Saturday (start times are JST) Vegalta Sendai (1) 2 Scorers: R. Germain 23, K. Shiihashi 60 Yellow card: Sekiguchi 51, Ishihara 65 Subs used: Akasaki 57 (Nagasawa), Tanaka 57 (Sekiguchi), Nishimura 63 (Alexandre Guedes), Yamada 81 (Germain), Yanagi 82 (Ishihara) Consadole Sapporo (0) 2 Scorers: C. Songkrasin 62, S. Tanaka 90+1 Red card: Arano 32 Yellow card: Suga 43, Songkrasin 78, Shindo 88, Miyazawa 96 Subs used: Lucas Fernandes 46 (Shirai), Tanaka 46 (Fukai), Takamine 63 (Fukumori), Bothroyd 70 (Douglas), Kaneko 77 (Suga) Referee: Jumpei Iida ................................................................. Kashima Antlers (1) 4 Scorers: A. Ueda 4, A. Ueda 58, Everaldo 67, R. Shirasaki 82 Subs used: Nagaki 53 (Misao), Doi 71 (Juan Alano), Shirasaki 71 (Endo), Ito 80 (Ueda), Izumi 80 (Everaldo) Yokohama F. Marinos (1) 2 Scorers: Marcos Junior 12, Marcos Junior 70 Subs used: Ito 46 (Thiago Martins), Endo 46 (Edigar Junio), Onaiwu 52 (Erik), Amano 69 (Ohgihara), Mizunuma 80 (Marcos Junior) Referee: Yuichi Nishimura ................................................................. Yokohama (0) 1 Scorers: M. Tashiro 59 Subs used: Kumagawa 70 (Nakayama), Shichi 76 (Matsuo), Tezuka 76 (Matsuura), Nakamura 84 (Seko), Minagawa 84 (Ichimi) Kawasaki Frontale (1) 5 Scorers: Y. Wakizaka 28, Y. Kobayashi 75pen, A. Ienaga 78pen, Y. Kobayashi 83, S. Taniguchi 90+6 Subs used: Mitoma 60 (Hasegawa), Kobayashi 60 (Leandro Damião), Shimoda 84 (Oshima), Morita 84 (Yamane), Yamamura 89 (Noborizato) Referee: Minoru Tojo ................................................................. Nagoya Grampus (0) 1 Scorers: N. Maeda 62 Yellow card: Nakatani 55, Yoshida 83 Subs used: Maeda 57 (Yamasaki), João Schmidt 90 (Yonemoto), Gabriel Xavier 91 (Mateus) Sagan Tosu (0) 0 Yellow card: Toyoda 55, Tiago Alves 64, Tiago Alves 83 (2nd) Subs used: Tiago Alves 56 (An Yong-Woo), Honda 57 (Ryang Yong-Gi), Kanamori 71 (Toyoda), López 78 (Morishita), Kobayashi 79 (Koyamatsu) Referee: Yoshiro Imamura ................................................................. Kashiwa Reysol (2) 3 Scorers: M. Olunga 19, M. Olunga 44pen, H. Nakama 70 Yellow card: Kamiya 93 Subs used: Goya 76 (Esaka), Mihara 81 (Otani) Shonan Bellmare (0) 2 Scorers: T. Matsuda 63, N. Ishihara 83 Yellow card: Elyounoussi 32 Subs used: Kaneko 46 (Barada), Kobayashi 46 (Ishihara), Ishihara 59 (Elyounoussi), Yamada 77 (Nakagawa), Ibusuki 84 (Okamoto) Referee: Takuto Okabe ................................................................. Tokyo (1) 2 Scorers: Diego Oliveira 44, Adailton 66 Yellow card: Nakamura 86 Subs used: Adailton 61 (Nagai), Nakamura 82 (Ogawa), Arthur 82 (Higashi), Takahagi 88 (Abe), Konno 89 (Diego Oliveira) Urawa Reds (0) 0 Yellow card: Leonardo 74, Sekine 92 Subs used: Sekine 46 (Yuruki), Leonardo 56 (Sugimoto), Martinus 56 (Nagasawa), Ewerton 68 (Hashioka) Referee: Yusuke Araki ................................................................. Gamba Osaka (1) 2 Scorers: T. Usami 37pen, Ademilson 48 Subs used: Watanabe 62 (Ademilson), Kurata 63 (Ono), Patric 75 (Usami), Fukuda 81 (Onose) Oita Trinita (1) 1 Scorers: D. Watari 33 Subs used: Takahata 53 (Haneda), Shimakawa 53 (Kobayashi), Fujimoto 63 (Watari), Inoue 80 (Matsumoto) Referee: Nobutsugu Murakami ................................................................. Vissel Kobe (1) 3 Scorers: K. Furuhashi 45+2, Douglas 54, K. Furuhashi 65 Yellow card: Douglas 19 Subs used: Fujitani 72 (Nishi), Fujimoto 72 (Douglas), Tanaka 72 (Ogawa), Goke 81 (Furuhashi), Yasui 92 (Iniesta) Shimizu S-Pulse (0) 1 Scorers: K. Nishizawa 74 Yellow card: Nakamura 77, Okazaki 88 Subs used: Okazaki 60 (Elsinho), Renato 60 (Takeuchi), Suzuki 71 (Dangda), Nishizawa 71 (Kaneko), Musaka 84 (Nakamura) Referee: Koei Koya ................................................................. Sanfrecce Hiroshima (0) 1 Scorers: Douglas Vieira 53pen Yellow card: Fujii 48 Subs used: Fujii 46 (Shimizu), Douglas Vieira 46 (Nagai), Chajima 55 (Kawabe), Notsuda 75 (Morishima), Higashi 85 (Aoyama) Cerezo Osaka (1) 2 Scorers: S. Sasaki 20og, N. Fujita 50 Subs used: Katayama 82 (Kiyotake), Toyokawa 82 (Tokura), Suzuki 92 (Okuno), Kimoto 93 (Fujita) Referee: Yudai Yamamoto ................................................................. Wednesday, July 22 fixtures (JST/GMT) Yokohama F. Marinos v Yokohama (1900/1000) Shonan Bellmare v Kashima Antlers (1900/1000) Gamba Osaka v Sanfrecce Hiroshima (1900/1000) Sagan Tosu v Shimizu S-Pulse (1900/1000) Consadole Sapporo v Tokyo (1905/1005) Vegalta Sendai v Kawasaki Frontale (1930/1030) Urawa Reds v Kashiwa Reysol (1930/1030) Cerezo Osaka v Vissel Kobe (1930/1030) Oita Trinita v Nagoya Grampus (1930/1030)