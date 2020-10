Oct 6 (OPTA) - Results and fixtures for the KNVB Beker on Tuesday (start times are CET) 2nd Preliminary Round ---------------------------------------------------------------- GOES (0) 15 ODIN '59 (1) 16 .... full-time: 1-1 extra-time: 1-1 penalties: 14-15 ODIN '59 win 16-15 on penalties De Treffers v Barendrecht (20:00) Buitenpost (0) 6 Capelle (1) 7 .... full-time: 1-1 extra-time: 1-1 penalties: 5-6 Capelle win 7-6 on penalties DOVO (0) 0 DVS '33 (1) 1 Excelsior Maassluis (2) 4 Ter Leede (0) 1 Sparta Nijkerk (1) 2 Rijnsburgse Boys (0) 3 Harkemase Boys (1) 5 Flevo Boys (1) 2 Lisse (0) 0 SteDoCo (1) 3 Noordwijk (1) 2 Sliedrecht (1) 3 .... full-time: 2-2 extra-time: 2-3 Staphorst (1) 5 ASWH (1) 2 HHC (2) 3 GVVV (1) 2 .... full-time: 2-2 extra-time: 3-2 Spakenburg (0) 0 AFC (0) 1 Wednesday, October 7 fixtures (CET/GMT) DTS Ede v GVV Unitas (2000/1800) OFC v DOS Kampen (2000/1800) Westlandia v Scheveningen (2000/1800)-cancelled Rijnvogels v UNA (2000/1800) Kozakken Boys v DEM (2000/1800) Achilles Veen v Gemert (2000/1800) Excelsior '31 v Groene Ster (2000/1800) Koninklijke HFC v OSS '20 (2000/1800)