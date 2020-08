Aug 26 (Stats Perform) - Results from the MLB games on Tuesday (home team in CAPS) ASTROS 6 Angels 3 LAA 0 0 0 0 2 1 0 - 3 HOU 5 0 0 1 0 0 X - 6 Marlins 4 METS 0 MIA 0 3 1 0 0 0 0 - 4 NYM 0 0 0 0 0 0 0 - 0 Phillies 8 NATIONALS 3 PHI 0 0 4 0 0 0 1 1 2 - 8 WAS 1 0 0 0 0 1 0 0 1 - 3 Red Sox 9 BLUE JAYS 7 BOS 0 1 0 2 0 6 0 0 0 - 9 TOR 4 0 0 2 0 0 0 0 1 - 7 RAYS 4 Orioles 2 BAL 1 0 0 1 0 0 0 0 0 - 2 TB 0 3 0 0 0 1 0 0 X - 4 Angels 12 ASTROS 5 LAA 4 0 0 1 1 2 4 - 12 HOU 0 0 0 0 4 0 1 - 5 INDIANS 4 Twins 2 MIN 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 2 CLE 1 0 0 0 0 3 0 0 X - 4 TIGERS 7 Cubs 1 CHC 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 1 DET 2 0 0 0 0 5 0 0 X - 7 Athletics 10 RANGERS 3 OAK 0 0 1 2 2 0 5 0 0 - 10 TEX 0 1 0 0 2 0 0 0 0 - 3 WHITE SOX 4 Pirates 0 PIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 CWS 0 3 1 0 0 0 0 0 X - 4 BREWERS 3 Reds 2 CIN 0 0 0 2 0 0 0 0 0 - 2 MIL 0 0 0 3 0 0 0 0 X - 3