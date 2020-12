Dec 18 (OPTA) - Results from the NCAAB games on Thursday (home team in CAPS)(start times are EST) SOUTHERN ILLINOIS SALUKIS 85 North Dakota Fighting 64 Hawks BRYANT UNIVERSITY BULLDOGS 80 Wagner Seahawks 75 SACRED HEART PIONEERS 87 Long Island University 72 Sharks NEW MEXICO LOBOS 90 LeTourneau YellowJackets 58 APPALACHIAN STATE 87 Greensboro College Pride 47 MOUNTAINEERS COASTAL CAROLINA 99 Delaware State Hornets 73 CHANTICLEERS DREXEL DRAGONS 81 Saint Joseph's Hawks 77 VALPARAISO CRUSADERS 89 Purdue Northwest 71 Manhattan Jaspers at Quinnipiac Bobcats postponed EASTERN KENTUCKY COLONELS 118 Campbellsville Tigers 54 Kansas Jayhawks 58 TEXAS TECH RED RAIDERS 57 Connecticut Huskies at Providence Friars postponed Creighton Bluejays 94 ST. JOHN'S RED STORM 76 NORTH ALABAMA LIONS 99 Crowley's Ridge College 51 Pioneers Regent University Royals at Liberty Flames postponed Columbia International at Charleston Southern postponed Athletics Buccaneers Mississippi Valley State at Ohio Bobcats cancelled Delta Devils EAST TENNESSEE STATE 96 Columbia International 54 BUCCANEERS Athletics NEBRASKA CORNHUSKERS 110 Doane Tigers 64 Incarnate Word Cardinals at Arizona State Sun Devils cancelled SAINT LOUIS BILLIKENS 80 North Carolina State 69 Wolfpack BRADLEY BRAVES 83 Jackson State Tigers 60 OREGON DUCKS 74 San Francisco Dons 64 NORTH TEXAS MEAN GREEN 85 Houston Baptist Huskies 55 Howard Payne Yellow at Tarleton State Texans postponed Jackets Seton Hall Pirates 70 MARQUETTE GOLDEN EAGLES 63 IDAHO STATE BENGALS 89 SAGU American Indian 54 College Warriors SEATTLE REDHAWKS 78 College of Idaho Yotes 54 LOYOLA MARYMOUNT LIONS 51 UC Irvine Anteaters 48 WYOMING COWBOYS 82 Nebraska-Omaha Mavericks 78 SOUTHERN UTAH THUNDERBIRDS 85 Dixie State Trailblazers 78