Apr 1 (OPTA) - Summaries for the World Cup Qualifiers (Europe) on Wednesday (start times are GMT) Group Stage ................................................................. Armenia (0) 3 Scorers: E. Spertsyan 56, V. Haroyan 86, T. Barseghyan 89pen Yellow card: Barseghyan 22, Bayramyan 28, Haroyan 40 Subs used: Adamyan 46 (Briasco), Shaghoyan 46 (Karapetyan), Spertsyan 46 (Muradyan), Udo 92 (Barseghyan) Romania (0) 2 Scorers: A. Cicâldău 62, A. Cicâldău 72 Red card: Puşcaş 78 Yellow card: Mogoș 24, Puşcaş 40, Maxim 59, Bancu 66 Subs used: Tănase 73 (Stanciu), Keșerü 73 (Maxim), Crețu 81 (Cicâldău), Mihăilă 81 (Man) Referee: Andris Treimanis ................................................................. Austria (0) 0 Subs used: Lazaro 65 (Ilsanker), Kara 74 (Schlager), Friedl 82 (Ulmer), Posch 82 (Trauner), Grbić 83 (Kalajdzic) Denmark (0) 4 Scorers: A. Olsen 58, J. Mæhle 63, P. Højbjerg 67, A. Olsen 73 Yellow card: Wind 60 Subs used: Olsen 55 (Poulsen), Andersen 65 (Wind), Nørgaard 77 (Delaney), Dolberg 77 (Braithwaite), Stryger Larsen 77 (Wass) Referee: Artur Manuel Ribeiro Soares Dias ................................................................. Moldova (1) 1 Scorers: C. Carp 29 Red card: Nicolăescu 50 Yellow card: Carp 3, Cojocari 30, Raţă 49, Armaș 81 Subs used: Drăgan 62 (Carp), Cotogoi 73 (Cojocari), Iosipoi 79 (Raţă), Dumbravanu 79 (Bolohan) Israel (1) 4 Scorers: E. Zahavi 45+1, M. Solomon 57, M. Dabour 64, B. Natcho 66 Yellow card: Dasa 7, Taha 49 Subs used: Lavi 46 (Menachem), Abu Fani 58 (Taha), Abu Hanna 70 (Tibi), Haziza 70 (Dasa), Weissman 79 (Zahavi) Referee: Bojan Pandzic ................................................................. Scotland (1) 4 Scorers: J. McGinn 7, J. McGinn 53, C. Adams 60, R. Fraser 70 Yellow card: Nisbet 92 Subs used: Nisbet 68 (Dykes), McBurnie 73 (Adams), Fleck 73 (McGregor), McKenna 79 (Tierney), Palmer 79 (Fraser) Faroe Islands (0) 0 Yellow card: Edmundsson 44 Subs used: Á. Jónsson 58 (Olsen), Olsen 69 (Andreasen), Johannesen 69 (Vatnhamar), Vatnsdal 76 (Edmundsson), Baldvinsson 76 (Nattestad) Referee: Trustin Farrugia Cann ................................................................. Andorra (0) 1 Scorers: Marc Pujol 90+3pen Yellow card: Moisés San Nicolás 15, Albert Alavedra 36, Marc Vales 73, Marc Pujol 83 Subs used: Jesús Rubio 61 (Moisés San Nicolás), Cristian Martínez 62 (Álex Martínez), Marc Pujol 77 (Marcio Vieira), Marc Rebés 77 (Albert Alavedra), Aaron Sánchez 82 (Cucu) Hungary (1) 4 Scorers: A. Fiola 45+2, D. Gazdag 51, L. Kleinheisler 58, L. Négo 90 Yellow card: Á. Nagy 34, Hangya 88 Subs used: Gazdag 29 (Kalmár), Sigér 61 (Á. Nagy), Varga 61 (Nikolić), Négo 83 (Kleinheisler), Varga 83 (Lovrencsics) Referee: Vilhjálmur Alvar Thórarinsson ................................................................. England (1) 2 Scorers: H. Kane 19pen, H. Maguire 85 Subs used: James 86 (Foden), Calvert-Lewin 89 (Kane), Lingard 90 (Sterling) Poland (0) 1 Scorers: J. Moder 58 Yellow card: Milik 46 Subs used: Milik 46 (Świderski), Jóźwiak 54 (Helik), Augustyniak 76 (Piątek), Grosicki 86 (Zieliński), Reca 86 (Rybus) Referee: Björn Kuipers ................................................................. San Marino (0) 0 Yellow card: Mularoni 46, Simoncini 52 Subs used: Brolli 55 (Rossi), Lunadei 55 (Tomassini), Grandoni 64 (Golinucci), D'Addario 80 (Manuel Battistini), Ceccaroli 80 (Palazzi) Albania (0) 2 Scorers: R. Manaj 63, M. Uzuni 85 Subs used: Roshi 46 (Broja), Uzuni 46 (Laçi), Cikalleshi 87 (Manaj), Mitaj 88 (Lenjani) Referee: Kai Erik Steen ................................................................. Bosnia-Herzegovina (0) 0 Yellow card: Hadzikadunic 15, Saničanin 53, Hadžiahmetović 69 Subs used: Stevanović 77 (Todorović), Prevljak 86 (Krunić), Gojak 86 (Cimirot) France (0) 1 Scorers: A. Griezmann 60 Yellow card: Varane 51, Lemar 66, Pogba 79 Subs used: Giroud 59 (Coman), Sissoko 90 (Lemar) Referee: Daniele Orsato ................................................................. Ukraine (1) 1 Scorers: R. Yaremchuk 20 Yellow card: Zinchenko 89, Marlos 89 Subs used: Marlos 67 (Sydorchuk), Zubkov 67 (Júnior Moraes), Dovbyk 81 (Shaparenko), Tymchyk 87 (Karavaev) Kazakhstan (0) 1 Scorers: S. Muzhikov 59 Yellow card: Alip 5, Abiken 36, Muzhikov 43, Vorogovskiy 62, Karimov 69, Pokatilov 91 Subs used: Bystrov 46 (Dosmagambetov), Orazov 46 (Tagybergen), Vorogovskiy 46 (Abiken), Karimov 60 (Aymbetov), Tungyshbayev 87 (Nurgaliev) Referee: Matej Jug ................................................................. Lithuania (0) 0 Yellow card: Ņimkus 27, Vaitkūnas 76, Kazlauskas 94 Subs used: Eliošius 58 (Sirgedas), Gašpuitis 74 (Mikoliūnas), Kazlauskas 75 (Černych), Petravičius 83 (Ņimkus) Italy (0) 2 Scorers: S. Sensi 47, C. Immobile 90+4pen Yellow card: Pellegrini 14, Pessina 32, Locatelli 71 Subs used: Sensi 46 (Pellegrini), Chiesa 46 (El Shaarawy), Spinazzola 56 (Emerson), Barella 63 (Pessina), Acerbi 89 (Bastoni) Referee: Paweł Raczkowski ................................................................. Northern Ireland (0) 0 Yellow card: McNair 33, Saville 70, Lafferty 91 Subs used: McGinn 64 (Whyte), Smith 74 (Ballard), Kennedy 74 (Saville), Lafferty 82 (Magennis) Bulgaria (0) 0 Yellow card: Hristov 24, Antov 47, Iliev 86 Subs used: Vitanov 44 (Kostadinov), Iliev 46 (Vutov), Karagaren 73 (Yomov), Zanev 73 (Tsvetanov), Iliev 73 (Galabinov) Referee: Igal Frid ................................................................. Greece (0) 1 Scorers: O. Kakabadze 76og Yellow card: Fortounis 59, Papadopoulos 67, Giakoumakis 71, Zeca 80 Subs used: Mavrias 42 (Bakakis), Limnios 46 (Tzolis), Masouras 71 (Bakasetas), Giakoumakis 71 (Pavlidis), Siopis 87 (Bouchalakis) Georgia (0) 1 Scorers: K. Kvaratskhelia 78 Yellow card: Aburjania 15, Kiteishvili 62, Kankava 91 Subs used: Kvilitaia 63 (Zivzivadze), Gvilia 74 (Aburjania), Kvekveskiri 84 (Kiteishvili), Jighauri 84 (Lobzhanidze) Referee: Szymon Marciniak ................................................................. Spain (2) 3 Scorers: Daniel Olmo 34, Ferran Torres 36, Gerard Moreno 75 Subs used: Fabián Ruiz 69 (Pedri), Gerard Moreno 69 (Morata), Sergio Canales 82 (Daniel Olmo), Rodri 82 (Sergio Busquets), Sergio Ramos 86 (Eric García) Kosovo (0) 1 Scorers: B. Halimi 70 Yellow card: Kryeziu 49 Subs used: Lirim Kastrati II 55 (Rashica), Zeneli 57 (Kololli), Voca 82 (Halimi) Referee: Jakob Kehlet ................................................................. Germany (0) 1 Scorers: İ. Gündoğan 63pen Yellow card: Gosens 28, Rüdiger 37, Sané 46, Musiala 89, Can 93 Subs used: Werner 56 (Havertz), Younes 56 (Gosens), Musiala 89 (Ginter) North Macedonia (1) 2 Scorers: G. Pandev 45+2, E. Elmas 85 Yellow card: Velkovski 5, Elmas 67, Pandev 77 Subs used: Bejtulai 59 (Nikolov), Spirovski 72 (Trajkovski), Stojanovski 90 (Pandev), Ristevski 90 (Alioski) Referee: Sergey Karasev ................................................................. Liechtenstein (0) 1 Scorers: Y. Frick 79 Subs used: Brändle 46 (Yildiz), Wolfinger 69 (Sele), Frommelt 69 (Martin Büchel), Marxer 78 (Hofer), Ospelt 84 (Frick) Iceland (2) 4 Scorers: B. Sævarsson 12, B. Bjarnason 45, V. Pálsson 77, R. Sigurjónsson 90+4pen Subs used: Sigurjónsson 46 (Gunnarsson), Friðjónsson 63 (Guðjohnsen), Sigurdsson 63 (Guðmunds­son), Þorsteinsson 72 (Bjarnason), Í. Jóhannesson 81 (Traustason) Referee: Mohammed Al Hakim .................................................................