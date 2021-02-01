UPDATE 11-World Cup-Willingen Summaries

Jan 31 (Gracenote) - Summaries for World Cup-Willingen on Sunday. Men's Individual - Large Hill on Sunday Rnk Bib Name Team Points 1 24 Klemens Muranka Poland 127.60 2 16 Simon Ammann Switzerland 119.40 3 31 Žiga Jelar Slovenia 117.20 4 30 Severin Freund Germany 114.40 5 28 Jakub Wolny Poland 114.20 6 20 Anders Håre Norway 113.80 7 17 Artti Aigro Estonia 113.10 8 25 Mikhail Nazarov Russia 110.00 9 21 Naoki Nakamura Japan 108.80 10 19 Tilen Bartol Slovenia 106.30 11 7 Denis Kornilov Russia 103.20 12 18 Jan Hörl Austria 102.10 13 15 Dominik Peter Switzerland 101.50 14 9 Cestmír Kožíšek Czech Republic 100.60 15 14 Daiki Ito Japan 97.40 16 10 Viktor Polášek Czech Republic 95.10 17 5 Lovro Kos Slovenia 93.30 18 26 Aleksander Zniszczol Poland 92.70 19 8 Alex Insam Italy 91.70 20 22 Timi Zajc Slovenia 91.50 21 11 Vladimir Zografski Bulgaria 90.30 22 27 Antti Aalto Finland 89.50 23 2 Andreas Schuler Switzerland 85.20 24 29 Constantin Schmid Germany 85.00 25 13 Maximilian Steiner Austria 80.80 .. 23 Niko Kytösaho Finland 80.80 27 1 Vojtech Ņtursa Czech Republic 78.90 28 3 Sabirzhan Muminov Kazakhstan 63.00 29 12 Roman Trofimov Russia 61.60 30 6 Danil Vassilyev Kazakhstan 40.80