UPDATE 12-Friendlies Summaries

Nov 17 (OPTA) - Summaries for the Friendlies on Monday (start times are GMT) Friendlies 2 ................................................................. UAE (1) 1 Scorers: Caio 33 Yellow card: Mahmoud Khamis 72 Subs used: Ali Saleh 61 (Caio), Mohammed Al Attas 83 (Bandar Al Ahbabi), Khalfan Mubarak 83 (Abdullah Ramadan) Bahrain (0) 3 Scorers: Mohamed Jasim Marhoon 75pen, Mohamed Al Romaihi 82, Mohamed Al Romaihi 86 Yellow card: Sayed Reda Issa 41, Ahmed Bughammar 46 Subs used: Ali Haram 60 (Mohammed Al Hardan), Rashed Al Hooti 60 (Sayed Reda Issa), Mohamed Jasim Marhoon 60 (Ahmed Abdulla), Kamil Al Aswad 70 (Mahdi Al Humaidan), Ali Madan 70 (Jassim Al Shaikh), Sayed Hashim 89 (Mohamed Al Romaihi) ................................................................. Friendlies 3 ................................................................. Jordan () 1 Syria () 0 ................................................................. Friendlies 1 ................................................................. United States (3) 6 Scorers: G. Reyna 18, N. Gioacchini 22, N. Gioacchini 26, S. Soto 83, S. Lletget 87, S. Soto 90+1 Yellow card: McKennie 50, Gioacchini 51 Missed penalty: N. Gioacchini 65 Subs used: Weah 62 (Llanez), Cardoso 62 (Adams), Ledezma 68 (Reyna), Lletget 76 (Musah), Soto 77 (Gioacchini), Richards 80 (Miazga) Panama (1) 2 Scorers: J. Fajardo 8, J. Fajardo 79 Yellow card: Escobar 41, Murillo 42, Griffith 70, Torres 73 Subs used: Yanis 46 (Tejada), Torres 46 (Guerrero), Griffith 55 (Carrasquilla), Andrade 55 (Yearwood), Browne 75 (Aguilar), Ayarza 75 (Cooper) Referee: Harald Lechner ................................................................. Tuesday, November 17 fixtures (GMT) Bangladesh v Nepal (1100) Korea Republic v Qatar (1300) Uzbekistan v Iraq (1400) Saudi Arabia v Jamaica (1630) Japan v Mexico (2000)