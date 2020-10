UPDATE 12-Friendlies Summaries

Oct 13 (OPTA) - Summaries for the Friendlies on Monday (start times are GMT) Friendlies 3 ................................................................. Togo () 1 Sudan () 1 ................................................................. Friendlies 2 ................................................................. UAE (0) 1 Scorers: Sebastián Tagliabúe 90+2pen Yellow card: Khamis Ismael 81 Uzbekistan (0) 2 Scorers: I. Sergeev 48, I. Sergeev 86 Yellow card: Khalmukhamedov 31 Subs used: Masharipov 61 (Erkinov), Sayfiyev 74 (Khalmukhamedov) Referee: Ali Al Samahiji ................................................................. Friendlies 1 ................................................................. Ghana (1) 5 Scorers: T. Fosu 22, A. Ayew 63, S. Owusu 65, A. Ayew 83, C. Ekuban 87 Yellow card: Mohammed 80 Subs used: Sulemana 64 (Fosu), Mohammed 75 (Aidoo), Ekuban 84 (Ayew) Qatar (1) 1 Scorers: Almoez Ali 44 Yellow card: Almoez Ali 47 Subs used: Hassan Al Heidos 46 (Mosaab Khoder), Ismaeel Mohammad 55 (Karim Boudiaf), Ahmed Doozandeh 55 (Abdullah Abdulsalam), Mohammed Al Bakri 55 (Saad Al Sheeb), Ahmed Alaa Eldin 80 (Almoez Ali) Referee: Hüseyin Göçek ................................................................. Friendlies 3 ................................................................. Madagascar () 1 Burkina Faso () 2 ................................................................. Wednesday, October 14 fixtures (GMT) Costa Rica v Panama (0200)