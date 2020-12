UPDATE 12-UEFA Champions League Summaries

Dec 9 (OPTA) - Summaries for the UEFA Champions League on Wednesday (start times are CET) Group Stage ................................................................. PSG (3) 5 Scorers: Neymar 21, Neymar 38, K. Mbappé 42pen, Neymar 50, K. Mbappé 62 Yellow card: Pembele 92 Subs used: Á. Di María 46 (Rafinha), Kehrer 67 (Marquinhos), Pembele 80 (Florenzi), Gueye 80 (Verratti), Diallo 80 (Kimpembe) İstanbul Başakşehir (0) 1 Scorers: M. Topal 57 Yellow card: Tekdemir 10, Rafael 12, Günok 42, Crivelli 63 Subs used: Giuliano 68 (Rafael), Bolingoli-Mbombo 68 (Kaldırım), Ba 68 (Crivelli), Kaplan 80 (Gulbrandsen), Chadli 89 (Tekdemir) Referee: Danny Makkelie ................................................................. Ajax (0) 0 Yellow card: Gravenberch 22, Tagliafico 52, Gravenberch 79 (2nd) Subs used: Promes 46 (Brobbey), Ekkelenkamp 63 (Labyad), Huntelaar 64 (Tagliafico), Timber 92 (Martínez), Álvarez 96 (Timber) Atalanta (0) 1 Scorers: L. Muriel 85 Yellow card: Hateboer 60, Freuler 82 Subs used: Muriel 79 (Zapata), Palomino 79 (Gosens) Referee: Carlos Del Cerro Grande ................................................................. Midtjylland (0) 1 Scorers: A. Scholz 62pen Yellow card: Onyeka 9, Cools 31, Anderson 81 Subs used: Isaksen 63 (Onyeka), Anderson 64 (Mabil), Sisto 76 (Dreyer), Madsen 90 (Evander), Pfeiffer 94 (Kaba) Liverpool (1) 1 Scorers: Mohamed Salah 1 Yellow card: Kelleher 61 Subs used: Koumetio 46 (Fabinho), Henderson 61 (Keïta), Robertson 61 (Tsimikas), Roberto Firmino 71 (Origi), Mané 87 (Diogo Jota) Attendance: 147 Referee: François Letexier ................................................................. Bayern München (0) 2 Scorers: N. Süle 63, E. Choupo-Moting 80 Yellow card: Boateng 64, Sané 68 Subs used: Gnabry 46 (Müller), Musiala 61 (Goretzka), Richards 69 (Boateng), Hernández 69 (Davies), Stiller 85 (Sané) Lokomotiv Moskva (0) 0 Yellow card: Zhivoglyadov 60 Subs used: Iosifov 76 (Kamano), Siljanov 88 (Rybchinskiy) Referee: Sandro Schärer ................................................................. Salzburg (0) 0 Yellow card: André Ramalho 71 Subs used: Okafor 73 (Daka), Adeyemi 79 (Koïta), Sučić 89 (Mwepu), Okugawa 89 (Szoboszlai), Onguéné 90 (Wöber) Atlético Madrid (1) 2 Scorers: Hermoso 39, Y. Carrasco 86 Yellow card: Hermoso 46, Savić 61 Subs used: Herrera 64 (Saúl), Á. Correa 64 (Suárez), Torreira 89 (João Félix), Lemar 89 (Carrasco), Renan Lodi 91 (Llorente) Referee: Anthony Taylor ................................................................. Manchester City (0) 3 Scorers: Ferran Torres 48, S. Agüero 77, Álvaro González 90og Subs used: Stones 28 (Eric García), Sterling 46 (İ. Gündoğan), Agüero 67 (Mahrez) Olympique Marseille (0) 0 Yellow card: Gueye 39 Subs used: Rongier 67 (Kamara), Cuisance 67 (Payet), Strootman 75 (Gueye), Aké 75 (Thauvin), Benedetto 75 (Germain) Referee: Halil Umut Meler ................................................................. Olympiakos Piraeus (0) 0 Yellow card: Fortounis 43, Rúben Semedo 52, Rafinha 71, Rúben Semedo 79 (2nd) Subs used: Fortounis 35 (Camara), Ranđelović 46 (Masouras), Soudani 73 (Vrousai), Ba 81 (El-Arabi) Porto (1) 2 Scorers: Otávio 10pen, M. Uribe 77 Yellow card: Nanu 27, Díaz 75 Subs used: Díaz 63 (Felipe Anderson), Uribe 64 (Romário Baró), Corona 72 (João Mário), Sarr 80 (Otávio), Evanilson 80 (Toni Martínez) Referee: Felix Brych ................................................................. Real Madrid (2) 2 Scorers: K. Benzema 9, K. Benzema 31 Subs used: Asensio 74 (Vinícius Júnior), Sergio Arribas 74 (Rodrygo) Borussia M'gladbach (0) 0 Yellow card: Zakaria 88 Subs used: Lazaro 46 (Wendt), Zakaria 46 (Embolo), Bénes 85 (Kramer), Wolf 85 (Stindl), Herrmann 85 (Thuram) Referee: Björn Kuipers ................................................................. Internazionale (0) 0 Yellow card: Gagliardini 29, Hakimi 39, Brozović 61 Subs used: Perišić 68 (Young), Sánchez 75 (Gagliardini), Eriksen 85 (Martínez), D'Ambrosio 85 (Bastoni), Darmian 85 (Hakimi) Shakhtar Donetsk (0) 0 Yellow card: Vitão 29, Trubin 97 Subs used: Khocholava 36 (Vitão), Alan Patrick 64 (Marlos), Solomon 65 (Tetê), Dentinho 86 (Taison) Referee: Slavko Vinčić .................................................................