UPDATE 13-Coupe de France Summaries

Feb 12 (OPTA) - Summaries for the Coupe de France on Thursday (start times are CET) 32nd Finals ................................................................. Sochaux (1) 1 Scorers: C. Bedia 5 Yellow card: Ambri 92 Subs used: Ambri 46 (Lasme), Niane 64 (Bedia), Soumaré 77 (Ourega), Lopy 87 (Kaabouni) Saint-Étienne (0) 0 Yellow card: Cissé 37 Subs used: Modeste 61 (Cissé), Camara 61 (Monnet-Paquet), Khazri 61 (Boudebouz), Aouchiche 71 (Nordin), Rivera 87 (Abi) Referee: Jeremy Stinat ................................................................. Angers SCO (2) 2 Scorers: A. Fulgini 4, A. Fulgini 14pen Yellow card: Thomas 26, Thioub 81 Subs used: Mangani 68 (Amadou), Bobichon 76 (Fulgini), Boufal 91 (Thioub) Rennes (0) 1 Scorers: S. Guirassy 53 Referee: Benoît Bastien ................................................................. Saturday, February 13 fixtures (CET/GMT) Vénissieux v Annecy (1330/1230) Orléans v Romorantin (1330/1230) Lambresienne v Boulogne (1330/1230) Stade Briochin v Saint-Malo (1400/1300) St-Philbert Gd Lieu v Laval (1400/1300) Red Star v Bobigny (1400/1300) Quevilly-Rouen v Rouen (1900/1800) Sunday, February 14 fixtures (CET/GMT) Saint-Omer v Gazélec Ajaccio (1300/1200) Feurs v Le Puy Foot (1330/1230) Rumilly Vallières v Saint-Priest (1330/1230) Montagnarde v Dinan Léhon (1330/1230) Saint-Colomban Locminé v Guichen (1330/1230) Saint-Meziery v Sedan (1330/1230) Amnéville v Prix-lès-Mézières (1330/1230) OS Aire-Sur-La-Lys v Amiens AC (1330/1230) Loon-Plage v Arras (1330/1230) Steenvoorde v Beauvais (1330/1230) Fabrègues v Castelnau Le Crès (1330/1230) Mérignac-Arlac v Stade Poitevin (1330/1230) Saint-Brice v Drancy JA (1330/1230) Racing Besançon v Mâcon (1330/1230) Louhans-Cuiseaux v Fleury 91 (1330/1230) Gonfreville v Châteaubriant (1330/1230) Élan de Gorges v Sablé (1330/1230) Chamalières v Andrézieux (1400/1300) Soleil Bischheim v Schiltigheim (1400/1300) Haguenau v Saint-Louis Neuweg (1400/1300) Athlético Marseille v Aubagne (1400/1300) Lège-Cap-Ferret v Aviron Bayonnais (1400/1300) St Liguaire Niort v Olympique d'Alès (1400/1300) St Clément Montferrier v Canet Roussillon (1400/1300)