UPDATE 13-Friendlies Summaries

Jan 13 (OPTA) - Summaries for the Friendlies on Tuesday (start times are GMT) Friendlies 2 ................................................................. UAE (0) 0 Yellow card: Ali Salmeen 10 Subs used: Khalifa Al Hammadi 73 (Fabio de Lima), Tahnoon Alzaabi 73 (Caio), Ali Saleh 74 (Khalfan Mubarak) Iraq (0) 0 Yellow card: Mustafa Mohammad Jaber 75 Subs used: Mustafa Mohammad Jaber 45 (Alaa Ali Mhawi), Hussein Ali 46 (Mahmoud Khalil), Dhurgham Ismail 59 (Ali Adnan), Humam Tariq 77 (Mohammad Qasem), Sherko Kareem 78 (Sajad Jassem), Maytham Jabbar 91 (Safaa Hadi) Referee: Ahmed Abu Bakar Said Al Kaf .................................................................