Mar 25 (OPTA) - Summaries for the Friendlies on Thursday (start times are GMT) Friendlies 1 ................................................................. Japan (2) 3 Scorers: M. Yamane 16, D. Kamada 27, W. Endo 83 Subs used: Esaka 46 (Kamada), Ogawa 66 (Sasaki), Furuhashi 74 (Ito), Asano 77 (Ōsako), Wakizaka 86 (Minamino), Kawabe 86 (Morita) Korea Republic (0) 0 Subs used: Kim Seung-Gyu 46 (Jo Hyeon-Woo), Lee Jung-Hyub 46 (Lee Kang-In), Jeong Woo-Yeong 46 (Na Sang-Ho), Lee Jin-Hyun 62 (Won Du-jae), Lee Dong-Gyeong 76 (Jung Woo-Young), Kim In-Sung 82 (Nam Tae-Hee) Attendance: 8,356 Referee: Arumughan Rowan ................................................................. Friendlies 2 ................................................................. Oman (1) 1 Scorers: K. Singh 43og Subs used: Salah Al-Yahyaei 46 (Abdul Aziz Al Muqbali), Ali Al Busaidi 72 (Abdullah Fawaz), Omer Fazari 86 (Ahmed Al Kaabi), Ahmed Al Khamisi 86 (Juma Al Habsi) India (0) 1 Scorers: M. Singh 55 Yellow card: Singh 51, Lalengmawia 62 Subs used: Lalengmawia 46 (Borges), Fernandes 46 (Thaunaojam), Yasir 59 (Mishra), Pandita 72 (Bipin Singh), Chhangte 79 (Wangjam), Shereef 92 (Singh) Referee: Omar Mohamed Al Ali ................................................................. Friendlies 1 ................................................................. United States (1) 4 Scorers: S. Dest 34, B. Aaronson 52, S. Lletget 83, S. Lletget 90 Yellow card: Cannon 48 Subs used: Richards 46 (Long), Aaronson 46 (Pulisic), Robinson 67 (Dest), Gioacchini 68 (Reyna), de la Torre 73 (Musah), Siebatcheu 82 (Sargent) Jamaica (0) 1 Scorers: J. Lowe 70 Subs used: Willis 55 (Morris), Holness 55 (Isaacs), Tilt 64 (Pinnock), Levee 72 (Lowe), Wellington 86 (Palmer), Hylton 86 (Gray) Referee: Chiristian-Petru Ciochirca ................................................................. Saudi Arabia in play Kuwait ................................................................. Friday, March 26 fixtures (GMT) Uzbekistan v Ghana A' (1300) Saturday, March 27 fixtures (GMT) Chile v Bolivia (0100) Qatar v Azerbaijan (1700) Bosnia-Herzegovina v Costa Rica (1700) Wales v Mexico (2000) Sunday, March 28 fixtures (GMT) Greece v Honduras (1400) Northern Ireland v United States (1605) Monday, March 29 fixtures (GMT) Uzbekistan v Iraq (1300) Kuwait v Lebanon (1445) UAE v India (1615) Ecuador v Bolivia (2030) Tuesday, March 30 fixtures (GMT) Jordan v Bahrain Qatar v Republic of Ireland (1845) Costa Rica v Mexico (2000)