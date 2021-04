UPDATE 13-Serie A Summaries

Apr 12 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Sunday (start times are CET) Internazionale (0) 1 Scorers: M. Darmian 77 Yellow card: Brozović 52 Subs used: Martínez 69 (Sánchez), Hakimi 69 (Young), Gagliardini 81 (Eriksen), Vecino 81 (Sensi), D'Ambrosio 84 (Darmian) Cagliari (0) 0 Yellow card: Nainggolan 93 Subs used: Asamoah 72 (Duncan), Simeone 84 (Rugani), Cerri 90 (Zappa), Pereiro 91 (Pavoletti) Referee: Luca Pairetto ................................................................. Juventus (2) 3 Scorers: D. Kulusevski 4, Morata 22, W. McKennie 70 Yellow card: Cuadrado 20, Kulusevski 37, Alex Sandro 82 Subs used: Alex Sandro 46 (Cuadrado), McKennie 68 (Kulusevski), Dybala 68 (Morata), Arthur 74 (Chiesa), Ramsey 84 (Rabiot) Genoa (0) 1 Scorers: G. Scamacca 49 Yellow card: Behrami 38, Rovella 53, Criscito 62 Subs used: Pjaca 46 (Behrami), Ghiglione 46 (Biraschi), Zajc 63 (Rovella), Shomurodov 63 (Pandev), Melegoni 69 (Scamacca) Referee: Marco Di Bello ................................................................. Hellas Verona (0) 0 Subs used: Ilić 69 (Miguel Veloso), Daniel Bessa 76 (Zaccagni), Ceccherini 76 (Dimarco), Salcedo 85 (Barák), Kalinić 85 (Lasagna) Lazio (0) 1 Scorers: S. Milinković-Savić 90+2 Yellow card: Caicedo 49, Luis Alberto 72 Subs used: Muriqi 68 (Caicedo), Andreas Pereira 75 (Luis Alberto), Lulić 75 (Fares), Parolo 83 (Akpa Akpro), Escalante 83 (Lucas Leiva) Referee: Daniele Chiffi ................................................................. Sampdoria (0) 0 Subs used: Baldé 67 (Quagliarella), Verre 86 (Jankto), Léris 86 (Damsgaard) Napoli (1) 2 Scorers: Fabián Ruiz 35, V. Osimhen 87 Yellow card: Manolas 24, Koulibaly 46, Lozano 78 Subs used: Lozano 74 (Politano), Mertens 74 (Zieliński), Elmas 90 (Insigne), Bakayoko 90 (Fabián Ruiz) Referee: Paolo Valeri ................................................................. Roma (1) 1 Scorers: Borja Mayoral 44 Yellow card: Pedro 36, Gonzalo Villar 75, Pellegrini 83 Subs used: Mkhitaryan 68 (Pedro), Veretout 68 (Diawara), Karsdorp 76 (Reynolds), Pellegrini 76 (Carles Pérez), Pastore 84 (Borja Mayoral) Bologna (0) 0 Yellow card: De Silvestri 38 Subs used: Orsolini 60 (Olsen), Sansone 60 (Barrow), Antov 61 (De Silvestri), Juwara 69 (Svanberg), Domínguez 76 (Schouten) Referee: Marco Guida ................................................................. Fiorentina (0) 2 Scorers: D. Vlahović 57, D. Vlahović 66 Yellow card: Pezzella 32, Amrabat 53, Milenković 72 Subs used: Eysseric 70 (Castrovilli), Borja Valero 70 (Amrabat), Venuti 77 (Martínez), José Callejón 77 (Bonaventura) Atalanta (2) 3 Scorers: D. Zapata 13, D. Zapata 40, J. Iličić 70pen Yellow card: Romero 23 Subs used: Djimsiti 46 (Romero), Mæhle 63 (Muriel), Iličić 64 (Malinovskyi), Miranchuk 87 (Zapata) Referee: Juan Luca Sacchi ................................................................. Monday, April 12 fixtures (CET/GMT) Benevento v Sassuolo (2045/1845)