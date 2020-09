UPDATE 14-DFB Pokal Summaries

Sep 13 (OPTA) - Summaries for the DFB Pokal on Sunday (start times are CET) 1st Round ................................................................. Rielasingen-Arlen (1) 1 Scorers: D. Niedermann 3 Yellow card: Tomizawa 9, Ćolić 58, Pascal 84 Subs used: Berger 46 (Wehrle), Budic 46 (Moreno Fell), Guglielmelli 56 (Tomizawa), Spindler 66 (Ćolić), Schmidtke 67 (Wellhäuser) Holstein Kiel (5) 7 Scorers: H. Wahl 15, J. Serra 18, Lee Jae-Sung 22, Lee Jae-Sung 24, F. Bartels 29, F. Porath 63, F. Reese 86 Yellow card: Dehm 65 Subs used: van den Bergh 46 (Lorenz), Dehm 46 (Ignjovski), Hauptmann 46 (Lee Jae-Sung), Lauberbach 61 (Serra), Porath 61 (Bartels) Referee: Christof Günsch ................................................................. Hansa Rostock (0) 0 Yellow card: Farrona-Pulido 43, Rother 82, Kolke 93, Riedel 94 Subs used: Breier 57 (Farrona-Pulido), Litka 57 (Vollmann), Engelhardt 74 (Butzen), Rother 74 (Verhoek), Herzog 81 (Löhmannsröben) Stuttgart (1) 1 Scorers: S. Wamangituka 42 Yellow card: Kempf 33, Anton 92 Subs used: Churlinov 64 (Massimo), Klement 74 (Didavi), Al Ghaddioui 74 (Kalajdzic), Coulibaly 83 (Castro) Referee: Felix Zwayer ................................................................. Elversberg (2) 4 Scorers: L. Schnellbacher 16, P. Dragon 26, R. Fellhauer 48, L. Schnellbacher 67 Yellow card: Neubauer 66, Conrad 82 Missed penalty: Isra Suero 73 Subs used: Dürholtz 68 (Feil), Gösweiner 78 (Schnellbacher), Baumgärtel 79 (Tekerci), Kohler 84 (Fellhauer), von Piechowski 84 (Dacaj) St. Pauli (1) 2 Scorers: M. Knoll 7, R. Benatelli 78 Yellow card: Ohlsson 47, Dittgen 57, Tashchy 59 Subs used: Wieckhoff 36 (Senger), Zalazar 60 (Paqarada), Benatelli 60 (Aremu), Makienok 60 (Knoll), Daschner 75 (Tashchy) Referee: Timo Gerach ................................................................. Chemnitzer FC (0) 4 Scorers: K. Freiberger 59, C. Bickel 100 Yellow card: Kurt 90, Bickel 101, Schimmel 110, Grym 117 Subs used: Roscher 79 (Breitfelder), Dartsch 80 (Ogbidi), Schimmel 91 (Milde), Grym 104 (Kurt) Hoffenheim (0) 5 Scorers: A. Kramarić 48, A. Kramarić 111pen Yellow card: Posch 64, Geiger 70 Subs used: Brenet 21 (Kadeřábek), Nuhu 70 (Posch), Belfodil 70 (Bebou), Gaćinović 83 (Geiger), Klauss 105 (Grillitsch) At full time: 1-1 After extra time: 2-2 Penalty shootout: 2-3 Referee: Patrick Hanslbauer Hoffenheim win 5-4 on penalties ................................................................. Eintracht Norderstedt (0) 0 Yellow card: Brown 79 Subs used: Brüning 46 (Lüneburg), Williams 46 (Nyarko), Rajao da Cunha 64 (Kummerfeld), Karschau 81 (Marxen) Bayer Leverkusen (6) 7 Scorers: L. Bender 4, N. Amiri 10, L. Alario 12, F. Wirtz 21, C. Aránguiz 30, N. Amiri 31, P. Schick 77 Subs used: Diaby 46 (Amiri), Schick 46 (Alario), Baumgartlinger 72 (Aránguiz), Palacios 73 (Bellarabi), Dragović 73 (Bender) Referee: Sören Storks ................................................................. Kaiserslautern (0) 4 Scorers: K. Kraus 64 Yellow card: Rieder 55, Pourié 85, Skarlatidis 91, Hercher 96 Subs used: Pourié 69 (Röser), Skarlatidis 69 (Zuck), Bakhat 80 (Rieder), Hercher 80 (Schad), Morabet 113 (Huth) Jahn Regensburg (1) 5 Scorers: A. Vrenezi 4 Yellow card: Gimber 49, Elvedi 48, Makridis 65, Wähling 92, Wähling 92 (2nd) Subs used: Wähling 81 (Caliskaner), Becker 86 (Moritz), Palacios 88 (Makridis), Palionis 99 (Albers) At full time: 1-1 After extra time: 1-1 Penalty shootout: 3-4 Referee: Sven Waschitzki Jahn Regensburg win 5-4 on penalties ................................................................. Schweinfurt postponed Schalke 04 ................................................................. TSV Steinbach (1) 1 Scorers: S. Marquet 40 Yellow card: Strujić 59, Bytyqi 66 Subs used: Buckesfeld 12 (Schüler), Bytyqi 58 (Ilhan), Bišanović 58 (Wegner), Bichler 78 (Lahn) Sandhausen (2) 2 Scorers: J. Biada 23, J. Biada 45+1 Subs used: Ouahim 69 (Keita-Ruel), Scheu 79 (Contento), Engels 86 (Zenga), Kister 86 (Bouhaddouz) Referee: Nicolas Winter ................................................................. Wiedenbrück (0) 0 Yellow card: Maier 8, Szeleschus 41 Subs used: Berisha 27 (Twyrdy), Klantzos 46 (Maier), Geller 67 (Latkowski), Hüsing 74 (Beckhoff), Lohmar 74 (Kaptan) Paderborn (3) 5 Scorers: S. Michel 24, D. Srbeny 32, D. Srbeny 45+1, D. Srbeny 58, C. Führich 83 Subs used: Schallenberg 36 (Vasiliadis), Steinwender 73 (Pröger), Führich 73 (Michel), Dörfler 81 (Ananou), Evans 81 (Srbeny) Referee: Frank Willenborg ................................................................. Waldhof Mannheim (0) 1 Scorers: D. Martinović 57 Yellow card: Ferati 94 Subs used: Boyamba 63 (Marx), dos Santos 80 (Garcia), Gouaida 88 (Donkor) Freiburg (1) 2 Scorers: Kwon Chang-Hoon 19, J. Schmid 79 Yellow card: Günter 91 Subs used: Boukhalfa 46 (Keitel), Höler 60 (Kwon Chang-Hoon), Sallai 68 (Petersen), Demirović 87 (Grifo), Kübler 87 (Schmid) Referee: Markus Schmidt ................................................................. Wehen Wiesbaden (0) 1 Scorers: P. Tietz 61 Yellow card: Lais 63, Korte 66, Ajani 82 Subs used: Medić 75 (Wurtz), Malone 75 (Mrowca), Ajani 75 (Lais), Guthörl 84 (Kuhn), Schwede 88 (Korte) Heidenheim (0) 0 Subs used: Leipertz 46 (Thomalla), Pick 57 (Biankadi), Föhrenbach 57 (Schöppner), Schnatterer 74 (Mohr), Schimmer 74 (Kerschbaumer) Referee: Benjamin Brand ................................................................. Magdeburg in play Darmstadt 98 ................................................................. Monday, September 14 fixtures (CET/GMT) Rot-Weiss Essen v Arminia Bielefeld (1830/1630) Dynamo Dresden v Hamburger SV (1830/1630) Würzburger Kickers v Hannover 96 (1830/1630) MSV Duisburg v Borussia Dortmund (2045/1845)