Mar 25 (OPTA) - Summaries for the Friendlies on Thursday (start times are GMT) Friendlies 1 ................................................................. Japan (2) 3 Scorers: M. Yamane 16, D. Kamada 27, W. Endo 83 Subs used: Esaka 46 (Kamada), Ogawa 66 (Sasaki), Furuhashi 74 (Ito), Asano 77 (Ōsako), Wakizaka 86 (Minamino), Kawabe 86 (Morita) Korea Republic (0) 0 Subs used: Kim Seung-Gyu 46 (Jo Hyeon-Woo), Lee Jung-Hyub 46 (Lee Kang-In), Jeong Woo-Yeong 46 (Na Sang-Ho), Lee Jin-Hyun 62 (Won Du-jae), Lee Dong-Gyeong 76 (Jung Woo-Young), Kim In-Sung 82 (Nam Tae-Hee) Attendance: 8,356 Referee: Arumughan Rowan ................................................................. Friendlies 2 ................................................................. Oman (1) 1 Scorers: K. Singh 43og Subs used: Salah Al-Yahyaei 46 (Abdul Aziz Al Muqbali), Ali Al Busaidi 72 (Abdullah Fawaz), Omer Fazari 86 (Ahmed Al Kaabi), Ahmed Al Khamisi 86 (Juma Al Habsi) India (0) 1 Scorers: M. Singh 55 Yellow card: Singh 51, Lalengmawia 62 Subs used: Lalengmawia 46 (Borges), Fernandes 46 (Thaunaojam), Yasir 59 (Mishra), Pandita 72 (Bipin Singh), Chhangte 79 (Wangjam), Shereef 92 (Singh) Referee: Omar Mohamed Al Ali ................................................................. Friendlies 1 ................................................................. United States (1) 4 Scorers: S. Dest 34, B. Aaronson 52, S. Lletget 83, S. Lletget 90 Yellow card: Cannon 48 Subs used: Richards 46 (Long), Aaronson 46 (Pulisic), Robinson 67 (Dest), Gioacchini 68 (Reyna), de la Torre 73 (Musah), Siebatcheu 82 (Sargent) Jamaica (0) 1 Scorers: J. Lowe 70 Subs used: Willis 55 (Morris), Holness 55 (Isaacs), Tilt 64 (Pinnock), Levee 72 (Lowe), Wellington 86 (Palmer), Hylton 86 (Gray) Referee: Chiristian-Petru Ciochirca ................................................................. Saudi Arabia (0) 1 Scorers: Abdulelah Al-Amri 70 Yellow card: Ali Albulayhi 40 Subs used: Ali Hassan Al Asmari 60 (Nasser Al-Dawsari), Fahad Al Muwallad 60 (Saleh Al-Shehri), Mohammed Kanoo 65 (Abdullah Otayf), Abdulelah Al-Amri 68 (Ziyad Al Sahafi), Salem Al-Dawsari 78 (Sami Al-Najei), Saud Abdul Hamid 89 (Mohammed Al Kuwaykibi) Kuwait (0) 0 Yellow card: Bandar Al Salama 52, Hamad Al Qallaf 86 Subs used: Ahmad Al Dhefiri 63 (Bandar Al Salama), Yousef Al Salman 68 (Shabaib Al Khaldi), Bader Al Mutawa 77 (Mahdi Dashti), Ahmad Zanki 78 (Mubarak Al Faneni), Hussain Ali Mohsen 85 (Eid Al Rashedi) Referee: Mohammed Bunafoor ................................................................. Friday, March 26 fixtures (GMT) Uzbekistan v Ghana A' (1300) Saturday, March 27 fixtures (GMT) Chile v Bolivia (0100) Qatar v Azerbaijan (1700) Bosnia-Herzegovina v Costa Rica (1700) Wales v Mexico (2000) Sunday, March 28 fixtures (GMT) Greece v Honduras (1400) Northern Ireland v United States (1605) Monday, March 29 fixtures (GMT) Uzbekistan v Iraq (1300) Kuwait v Lebanon (1445) UAE v India (1615) Ecuador v Bolivia (2030) Tuesday, March 30 fixtures (GMT) Jordan v Bahrain Qatar v Republic of Ireland (1845) Costa Rica v Mexico (2000)