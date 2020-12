UPDATE 14-Ligue 1 Summaries

Dec 7 (OPTA) - Summaries for the Ligue 1 on Sunday (start times are CET) Lille (0) 2 Scorers: J. David 53, Y. Yazıcı 65 Yellow card: Tiago Djaló 64, Weah 93, Soumaré 93 Subs used: Yazıcı 62 (David), Xeka 69 (André), Weah 69 (Ikoné), Lihadji 83 (Bamba), Bradarić 83 (Tiago Djaló) Monaco (0) 1 Scorers: P. Pellegri 90 Subs used: FÅbregas 58 (Ben Yedder), Ballo 58 (Caio Henrique), Pellegri 69 (Tchouaméni), Geubbels 69 (Gelson Martins), Maripán 80 (Badiashile) Referee: Jérôme Brisard ................................................................. Angers SCO (1) 2 Scorers: A. Fulgini 10, P. Capelle 90+6 Yellow card: Amadou 21, Boufal 40, Bahoken 46 Subs used: Cabot 55 (Boufal), Coulibaly 58 (Amadou), El Melali 83 (Mathias Lage), Capelle 83 (Fulgini), Diony 83 (Bahoken) Lorient (0) 0 Subs used: Boisgard 70 (Wissa), Le Fée 76 (Lemoine), Moffi 76 (Hamel), Grbić 84 (Abergel) Referee: Thomas Léonard ................................................................. Bordeaux (0) 1 Scorers: H. Ben Arfa 84 Subs used: Briand 62 (Maja), de Préville 63 (Hwang Ui-jo), Adli 68 (Bašić), Oudin 68 (Zerkane), Poundjé 89 (Ben Arfa) Brest (0) 0 Yellow card: Pierre-Gabriel 43, Duverne 60, Belkebla 70 Subs used: Charbonnier 74 (Mounié), Battocchio 77 (Cardona), Le Douaron 77 (Honorat), Heriberto Tavares 91 (Lasne) Referee: Frank Schneider ................................................................. Dijon (0) 0 Subs used: Sammaritano 63 (Chouiar), Dobre 79 (Ebimbe), Konaté 91 (Mama Baldé) Saint-Étienne (0) 0 Yellow card: Moukoudi 22 Subs used: Boudebouz 63 (Khazri), Nordin 79 (Hamouma) Referee: Ruddy Buquet ................................................................. Nantes (0) 0 Yellow card: Abeid 64, Louza 67, Corchia 77 Subs used: Louza 61 (Touré), Coco 74 (Bamba), Ndilu 82 (Simon), Chirivella 82 (Abeid) Strasbourg (2) 4 Scorers: D. Liénard 16pen, H. Diallo 34, L. Ajorque 78pen, K. Zohi 83 Yellow card: Liénard 32, Lala 61 Subs used: Zohi 75 (Chahiri), Aaneba 84 (Diallo), Prcić 84 (Liénard), Carole 88 (Caci), Siby 88 (Thomasson) Referee: Clément Turpin ................................................................. Reims (0) 0 Yellow card: Dia 59 Subs used: Toure 66 (Cafaro), Kutesa 66 (Doumbia), Mbuku 66 (Zeneli), Sierhuis 81 (Dia) Nice (0) 0 Yellow card: Boudaoui 16, Danilo Barbosa 85 Subs used: Ndoye 55 (Rony Lopes), Coly 74 (Kamara), Thuram-Ulien 74 (Boudaoui), Pelmard 87 (Lotomba) Referee: Stéphanie Frappart ................................................................. Metz (0) 1 Scorers: F. Boulaya 75 Red card: Boye 87 Yellow card: Sarr 29 Missed penalty: F. Boulaya 7 Subs used: Tchimbembé 46 (Sarr), Leya 46 (Ambrose), Kouyaté 63 (Angban), Caillard 94 (Oukidja) Olympique Lyonnais (1) 3 Scorers: M. Depay 17, K. Toko Ekambi 47, K. Toko Ekambi 60 Red card: Cherki 93 Subs used: Dembélé 63 (Kadewere), Caqueret 64 (Aouar), Dubois 64 (De Sciglio), Cherki 79 (Depay), Diomande 82 (Bruno Guimarães) Referee: Karim Abed ................................................................. Friday, December 11 fixtures (CET/GMT) Saint-Étienne v Angers SCO (2100/2000)