UPDATE 14-NCAAB Results

Feb 25 (Stats Perform) - Results from the NCAAB games on Wednesday (home team in CAPS) Illinois at Nebraska postponed BALL STATE 90 Kent State 71 SOUTHERN UNIVERSITY 73 Alabama A&M 57 Clemson 60 WAKE FOREST 39 North Carolina A&T 79 NORTH CAROLINA CENTRAL 63 St. Bonaventure 56 DAVIDSON 53 ALCORN STATE 68 Alabama State 59 Hampton 74 LONGWOOD 68 AIR FORCE 62 New Mexico 55 NORFOLK STATE 86 Delaware State 55 SAINT JOSEPH'S 97 Dayton 84 GEORGE MASON 63 George Washington 58 RADFORD 74 Mount Aloysius 51 North Carolina State 68 VIRGINIA 61 MERCER 81 Chattanooga 77 FURMAN 72 Citadel 63 MISSISSIPPI STATE 69 South Carolina 48 Temple 65 SOUTH FLORIDA 47 LOYOLA MARYLAND 60 American University 49 BUTLER 61 Seton Hall 52 Marquette 83 NORTH CAROLINA 70 Charleston Southern at USC Upstate postponed Wichita State at SMU postponed