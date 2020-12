Dec 2 (OPTA) - Results from the NCAAB games on Tuesday (home team in CAPS)(start times are EST) St. Bonaventure at Vermont Catamounts cancelled Texas Longhorns 66 INDIANA HOOSIERS 44 USC Trojans 79 BRIGHAM YOUNG COUGARS 53 PURDUE BOILERMAKERS 93 Oakland Golden Grizzlies 50 Prairie View A&M Panthers at UNC Greensboro Spartans cancelled North Carolina Tar Heels 67 STANFORD CARDINAL 63 Bryant University Bulldogs 93 NEW HAMPSHIRE WILDCATS 85 VIRGINIA CAVALIERS 76 St. Francis (PA) Red Flash 51 Connecticut Huskies at Vanderbilt Commodores cancelled Villanova Wildcats 87 HARTFORD HAWKS 53 VIRGINIA MILITARY KEYDETS 84 Longwood Lancers 71 EAST CAROLINA PIRATES 91 North Carolina Wesleyan 62 Battling Bishops CREIGHTON BLUEJAYS 94 Nebraska-Omaha Mavericks 67 WISCONSIN BADGERS 82 Green Bay Phoenix 42 LOUISVILLE CARDINALS 75 Western Kentucky 54 Hilltoppers St Andrews Knights at Appalachian State cancelled Mountaineers Navy Midshipmen 78 GEORGETOWN HOYAS 71 ST. PETER'S PEACOCKS 82 Stony Brook Seawolves 68 Sacred Heart Pioneers at Stony Brook Seawolves postponed MORGAN STATE BEARS 102 Lincoln University (PA) 94 Lions TOLEDO ROCKETS 70 Cleveland State Vikings 61 Oklahoma State Cowboys 70 MARQUETTE GOLDEN EAGLES 62 Youngstown State Penguins at West Virginia Mountaineers cancelled Alcorn State Braves at Dayton Flyers cancelled SOUTH ALABAMA JAGUARS 86 Emmanuel Lions 47 Denver Pioneers at Air Force Falcons postponed DAYTON FLYERS 66 Eastern Illinois Panthers 63 North Carolina A&T Aggies 70 CHARLESTON SOUTHERN 63 BUCCANEERS ILLINOIS-CHICAGO FLAMES 66 Valparaiso Crusaders 50 Towson Tigers at Maryland Terrapins cancelled PROVIDENCE FRIARS 63 Davidson Wildcats 62 Monmouth Hawks at Maryland Terrapins cancelled FLORIDA INTERNATIONAL 96 Central Michigan Chippewas 76 GOLDEN PANTHERS STEPHEN F. AUSTIN 102 LeTourneau YellowJackets 57 LUMBERJACKS Iona Gaels at Buffalo Bulls cancelled Michigan State Spartans 75 DUKE BLUE DEVILS 69 Central Arkansas Bears at Missouri State Bears cancelled SAMFORD BULLDOGS 98 Covenant Scots 73 Hampton Pirates 82 GEORGE WASHINGTON 78 COLONIALS BRADLEY BRAVES 105 Judson College 32 ABILENE CHRISTIAN WILDCATS 81 Howard Payne Yellow 51 Jackets Winthrop Eagles 75 UNC GREENSBORO SPARTANS 67 GRAND CANYON ANTELOPES 88 Mississippi Valley State 49 Delta Devils NEBRASKA CORNHUSKERS 76 South Dakota Coyotes 69 KANSAS JAYHAWKS 65 Kentucky Wildcats 62 ALABAMA CRIMSON TIDE 86 UNLV Rebels 74 Massachusetts Lowell at South Florida Bulls cancelled SAINT MARY'S GAELS 73 Nicholls State Colonels 50