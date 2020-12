Dec 3 (OPTA) - Summaries for the UEFA Champions League on Wednesday (start times are CET) Group Stage ................................................................. Krasnodar (0) 1 Scorers: M. Berg 71 Yellow card: Ramírez 23, Wanderson 28 Subs used: Suleymanov 66 (Wanderson), Kambolov 87 (Gazinskiy), Ari 91 (Berg) Rennes (0) 0 Yellow card: Nzonzi 22, Lea Siliki 53 Subs used: Grenier 65 (Lea Siliki), Niang 65 (Hunou), Gboho 73 (Bourigeaud), Tait 82 (Camavinga) Attendance: 8,747 Referee: William Collum ................................................................. İstanbul Başakşehir (1) 3 Scorers: İ. Kahveci 45+3, İ. Kahveci 72, İ. Kahveci 85 Yellow card: Ņkrtel 38, Türüç 57, Tekdemir 78, Rafael 89 Subs used: Chadli 36 (Bolingoli-Mbombo), Tekdemir 46 (Özcan), Epureanu 46 (Ņkrtel), Giuliano 64 (Višća), Crivelli 84 (Gulbrandsen) RB Leipzig (2) 4 Scorers: Y. Poulsen 26, N. Mukiele 43, Daniel Olmo 66, A. Sørloth 90+2 Yellow card: Upamecano 53, Daniel Olmo 67 Subs used: Adams 46 (Kampl), Sørloth 65 (Forsberg), Kluivert 87 (Daniel Olmo), Orban 94 (Haidara) Referee: Carlos Del Cerro Grande ................................................................. Juventus (1) 3 Scorers: F. Chiesa 21, Cristiano Ronaldo 57, Morata 66 Yellow card: Bentancur 10 Subs used: Danilo 62 (Bonucci), Bernardeschi 62 (Ramsey), Drăgușin 69 (Demiral), Kulusevski 76 (Chiesa), Arthur 76 (Bentancur) Dynamo Kyiv (0) 0 Yellow card: Zabarnyi 27, Shaparenko 81 Subs used: de Pena 72 (Rodrigues), Supryaha 72 (Verbič), Harmash 72 (Shepelev), Karavaev 84 (Mykolenko), Lednev 91 (Tsygankov) Referee: Stéphanie Frappart ................................................................. Ferencváros (0) 0 Yellow card: Sigér 28 Subs used: Lovrencsics 64 (Heister), Laïdouni 64 (Sigér), Mak 71 (Nguen), Baturina 71 (Uzuni), Kharatin 81 (Somália) Barcelona (3) 3 Scorers: A. Griezmann 14, M. Braithwaite 20, O. Dembélé 28pen Yellow card: Busquets 30, Griezmann 53, Trincão 70 Subs used: de Jong 46 (Busquets), Junior Firpo 46 (Jordi Alba), Carles Aleñá 65 (Lenglet), Riqui Puig 65 (Griezmann), De La Fuente 80 (Braithwaite) Referee: Aliaksei Kulbakov ................................................................. Sevilla (0) 0 Yellow card: Gudelj 15, Idrissi 42, Sergi Gómez 82, Joan Jordán 91 Subs used: Koundé 59 (Navas), Ocampos 60 (Idrissi), Joan Jordán 60 (Óscar Rodríguez), Munir 66 (Vázquez), Óliver Torres 75 (Rakitić) Chelsea (1) 4 Scorers: O. Giroud 8, O. Giroud 54, O. Giroud 74, O. Giroud 83pen Yellow card: Kovačić 37, Pulisic 43, Mount 91, Ziyech 91 Subs used: Ziyech 67 (Kovačić), Mount 67 (Pulisic), Kanté 67 (Havertz), Werner 84 (Giroud), Gilmour 85 (Jorginho) Referee: Artur Manuel Ribeiro Soares Dias ................................................................. Manchester United (1) 1 Scorers: M. Rashford 32 Yellow card: Fred 23, Fred 70 (2nd) Subs used: Pogba 74 (Rashford), van de Beek 79 (Cavani), Greenwood 79 (Martial), Ighalo 90 (Wan-Bissaka) PSG (1) 3 Scorers: Neymar 6, Marquinhos 69, Neymar 90+1 Yellow card: Paredes 38, Verratti 59 Subs used: Bakker 65 (Kean), Ander Herrera 65 (Paredes), Kehrer 78 (Florenzi), Rafinha 78 (Verratti), Gueye 90 (Diallo) Attendance: 638 Referee: Daniele Orsato ................................................................. Borussia Dortmund (1) 1 Scorers: Raphaël Guerreiro 44 Subs used: Schulz 62 (Raphaël Guerreiro), Brandt 76 (Hazard), Sancho 76 (Reus), Witsel 88 (Bellingham) Lazio (0) 1 Scorers: C. Immobile 67pen Subs used: Lazzari 70 (Fares), Akpro 70 (Lucas Leiva), Andreas Pereira 70 (Correa), Caicedo 80 (Milinković-Savić), Escalante 80 (Luis Alberto) Referee: Antonio Miguel Mateu Lahoz ................................................................. Club Brugge (1) 3 Scorers: C. De Ketelaere 33, H. Vanaken 58pen, N. Lang 73 Subs used: Sobol 87 (Vanaken), Okereke 87 (Lang), Schrijvers 88 (Vormer), Van den Keybus 91 (Clinton Mata) Zenit (0) 0 Yellow card: Sutormin 66, Prokhin 90 Subs used: Mostovoy 46 (Erokhin), Krugovoy 46 (Rakitskiy), Ozdoev 46 (Driussi), Musaev 65 (Kuzyaev), Shamkin 75 (Malcom) Referee: Serdar Gözübüyük .................................................................