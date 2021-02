UPDATE 14-World Championships Summaries

Feb 21 (Gracenote) - Summaries for World Championships Cortina d'Ampezzo on Saturday. Men's Slalom on Sunday Rnk Bib Name Team Time 1 8 Adrian Pertl Austria 52.24 2 17 Alex Vinatzer Italy 52.38 +0.14 3 2 Sebastian Foss Solevåg Norway 52.40 +0.16 4 20 Kristoffer Jakobsen Sweden 52.42 +0.18 5 5 Clément Noël France 52.58 +0.34 6 4 Henrik Kristoffersen Norway 52.62 +0.38 7 1 Alexis Pinturault France 52.65 +0.41 8 7 Marco Schwarz Austria 52.81 +0.57 9 9 Daniel Yule Switzerland 52.88 +0.64 10 43 Jett Seymour United States 52.92 +0.68 11 22 Ņtefan Hadalin Slovenia 53.06 +0.82 12 29 Armand Marchant Belgium 53.13 +0.89 13 10 Michael Matt Austria 53.19 +0.95 14 31 Istok Rodeš Croatia 53.22 +0.98 15 38 Luke Winters United States 53.36 +1.12 16 30 Matej Vidovic Croatia 53.44 +1.20 17 34 Benjamin Ritchie United States 53.51 +1.27 18 23 Albert Popov Bulgaria 53.54 +1.30 19 19 Manfred Mölgg Italy 53.64 +1.40 20 3 Ramon Zenhäusern Switzerland 53.89 +1.65 21 33 AJ Ginnis Greece 53.90 +1.66 22 15 Linus Straßer Germany 53.95 +1.71 23 6 Manuel Feller Austria 54.02 +1.78 24 16 Filip Zubcic Croatia 54.24 +2.00 25 27 Erik Read Canada 54.46 +2.22 26 36 Ondrej Berndt Czech Republic 54.75 +2.51 27 45 Joaquim Salarich Spain 55.48 +3.24 28 44 Aljaz Dvornik Slovenia 56.31 +4.07 29 26 Giuliano Razzoli Italy 58.52 +6.28 - 11 Alexander Khoroshilov Russian Ski DNF Federation .. 12 Loïc Meillard Switzerland DNF .. 13 Victor Muffat-Jeandet France DNF .. 14 Dave Ryding Great Britain DNF .. 18 Luca Aerni Switzerland DNF .. 21 Jean-Baptiste Grange France DNF .. 24 Stefano Gross Italy DNF .. 25 Timon Haugan Norway DNF .. 28 Sebastian Holzmann Germany DNF .. 32 Žan Kranjec Slovenia DNF .. 35 Samuel Kolega Croatia DNF .. 37 Jan Zabystran Czech Republic DNF .. 39 Billy Major Great Britain DNF .. 40 Juan Del Campo Spain DNF .. 41 Laurie Taylor Great Britain DNF .. 42 William Hansson Sweden DNF .. 46 Kryštof Krýzl Czech Republic +0.00 .. 47 Yohei Koyama Japan +0.00 .. 48 Dries Van den Broecke Belgium +0.00 .. 49 Simon Efimov Russia +0.00 .. 50 Alex Puente Tasias Spain +0.00 .. 51 Tijan Marovt Slovenia +0.00 .. 52 Tormis Laine Estonia +0.00 .. 53 Alex Leever United States +0.00 .. 54 Tom Verbeke Belgium +0.00 .. 55 Seigo Kato Japan +0.00 .. 56 Hong Dong-Kwan Korea +0.00 .. 57 Kamen Zlatkov Bulgaria +0.00 .. 58 Cristian Javier Simari Argentina +0.00 Birkner .. 59 Sturla-Snaer Snorrason Iceland +0.00 .. 60 Nikita Alekhin Russian Ski +0.00 Federation .. 61 Emir Lokmic Bosnia & Herzegovina +0.00 .. 62 Juhan Luik Estonia +0.00 .. 63 Strahinja Stanišic Serbia +0.00 .. 64 Casper Dyrbye Denmark +0.00 .. 65 Kalin Zlatkov Bulgaria +0.00 .. 66 Cormac Comerford Ireland +0.00 .. 67 Juan Vallecillo Argentina +0.00 .. 68 Itamar Biran Israel +0.00 .. 69 Ioannis Proios Greece +0.00 .. 70 Eliot Grandjean Belgium +0.00 .. 71 Jack Adams New Zealand +0.00 .. 72 Andrej Drukarov Lithuania +0.00 .. 73 Filip Balaz Slovakia +0.00 .. 74 Michel Macedo Brazil +0.00 .. 75 Ioannis Antoniou Greece +0.00 .. 76 Elvis Opmanis Latvia +0.00 .. 77 Andres Figueroa Chile +0.00 .. 78 Konstantin Stoilov Bulgaria +0.00 .. 79 Matthieu Osch Luxembourg +0.00 .. 80 Erjon Tola Albania +0.00 .. 81 Marcus Vorre Denmark +0.00 .. 82 Eldar Salihovic Montenegro +0.00 .. 83 Michael Poettoz Colombia +0.00 .. 84 Márton Kékesi Hungary +0.00 .. 85 Baptiste Aranjo Portugal +0.00 .. 86 Kevin Qerimi Albania +0.00 .. 87 Dardan Dehari North Macedonia +0.00 .. 88 Ivan Kovbasnyuk Ukraine +0.00 .. 89 Behnam Kia Shemshaki Iran +0.00 .. 90 Alexandru Stefan Romania +0.00 Stefanescu .. 91 Yianno Kouyoumdjian Cyprus +0.00 .. 92 Harutyun Harutyunyan Armenia +0.00 .. 93 Richardson Viano Haiti +0.00 .. 94 Albin Tahiri Kosovo +0.00 .. 95 Besarion Japaridze Georgia +0.00 .. 96 Cezar Arnouk Lebanon +0.00 .. 97 Yohan Gonçalves Goutt East Timor +0.00 .. 98 Alberto Tamagnini San Marino +0.00 .. 99 Tang Calcy Ning-Chien Chinese Taipei +0.00 .. 100 Yassine Aouich Morocco +0.00