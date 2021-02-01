UPDATE 14-World Cup-Willingen Summaries

Jan 31 (Gracenote) - Summaries for World Cup-Willingen on Sunday. Men's Individual - Large Hill on Sunday Rnk Bib Name Team Points 1 24 Klemens Muranka Poland 127.60 2 16 Simon Ammann Switzerland 119.40 3 31 Žiga Jelar Slovenia 117.20 4 34 Keiichi Sato Japan 117.00 5 30 Severin Freund Germany 114.40 6 28 Jakub Wolny Poland 114.20 7 20 Anders Håre Norway 113.80 8 17 Artti Aigro Estonia 113.10 9 25 Mikhail Nazarov Russia 110.00 10 21 Naoki Nakamura Japan 108.80 11 33 Gregor Deschwanden Switzerland 107.00 12 19 Tilen Bartol Slovenia 106.30 13 35 Martin Hamann Germany 105.40 14 7 Denis Kornilov Russia 103.20 15 18 Jan Hörl Austria 102.10 16 15 Dominik Peter Switzerland 101.50 17 9 Cestmír Kožíšek Czech Republic 100.60 18 32 Mackenzie Boyd-Clowes Canada 99.20 19 14 Daiki Ito Japan 97.40 20 10 Viktor Polášek Czech Republic 95.10 21 5 Lovro Kos Slovenia 93.30 22 26 Aleksander Zniszczol Poland 92.70 23 8 Alex Insam Italy 91.70 24 22 Timi Zajc Slovenia 91.50 25 11 Vladimir Zografski Bulgaria 90.30 26 27 Antti Aalto Finland 89.50 27 2 Andreas Schuler Switzerland 85.20 28 29 Constantin Schmid Germany 85.00 29 13 Maximilian Steiner Austria 80.80 .. 23 Niko Kytösaho Finland 80.80