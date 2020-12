UPDATE 15-NCAAB Results

Nov 30 (OPTA) - Results from the NCAAB games on Sunday (home team in CAPS)(start times are EST) Richmond Spiders 76 KENTUCKY WILDCATS 64 Gannon University Golden at Niagara Purple Eagles cancelled Knights IOWA STATE CYCLONES 80 Arkansas-Pine Bluff Golden 63 Lions INCARNATE WORD CARDINALS 84 Our Lady of the Lake 71 University LOUISIANA TECH BULLDOGS 91 Northwestern State Demons 77 Boise State Broncos 86 SAM HOUSTON STATE BEARKATS 55 TULANE GREEN WAVE 68 Lipscomb Bisons 66 MARYLAND TERRAPINS 79 Mount St. Mary's 61 Mountaineers Fairfield Stags at Sacred Heart Pioneers cancelled GEORGIA BULLDOGS 85 Florida A&M Rattlers 75 St Andrews Knights at Campbell Fighting Camels (14:00) Freed-Hardeman Lions at North Alabama Lions (15:00) PORTLAND PILOTS 74 Northwest University 69 Eagles Alabama A&M Bulldogs 78 SAMFORD BULLDOGS 76 TEXAS A&M AGGIES 82 New Orleans Privateers 53 MOREHEAD STATE EAGLES 69 Arkansas State Red Wolves 61 RUTGERS SCARLET KNIGHTS 70 Hofstra Pride 56 ARIZONA STATE SUN DEVILS 100 Houston Baptist Huskies 77 OHIO STATE BUCKEYES 74 Massachusetts Lowell 64 SEATTLE REDHAWKS 63 Air Force Falcons 45 Jacksonville State 77 SOUTH ALABAMA JAGUARS 73 Gamecocks MURRAY STATE RACERS 173 Greenville Panthers 95 Southeast Missouri State 71 UMKC KANGAROOS 66 Redhawks Houston Cougars 64 TEXAS TECH RED RAIDERS 53 RHODE ISLAND RAMS 84 San Francisco Dons 71 LOUISVILLE CARDINALS 86 Prairie View A&M Panthers 64 MIAMI (FL) HURRICANES 77 North Florida Ospreys 59 Baylor Bears 86 WASHINGTON HUSKIES 52 UTEP Miners at Arizona Wildcats cancelled MICHIGAN WOLVERINES 81 Oakland Golden Grizzlies 71 (OT) Eastern Illinois Panthers at Butler Bulldogs postponed JAMES MADISON DUKES 67 Radford Highlanders 59 UC SANTA BARBARA GAUCHOS 92 Saint Katherine College 55 Firebirds Purdue Fort Wayne at Kent State Golden Flashes postponed Mastodons UC Riverside Highlanders at Fresno State Bulldogs postponed Virginia Tech Hokies 76 SOUTH FLORIDA BULLS 58 Winthrop Eagles at UNC Greensboro Spartans (20:30)