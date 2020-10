Oct 22 (OPTA) - Summaries for the UEFA Europa League on Thursday (start times are CET) Group Stage ................................................................. Napoli (0) 0 Yellow card: Koulibaly 90 Subs used: Insigne 59 (Lozano), Mário Rui 59 (Hysaj), Demme 66 (Lobotka), Petagna 66 (Osimhen), Bakayoko 83 (Politano) AZ (0) 1 Scorers: D. de Wit 57 Yellow card: de Wit 81 Subs used: Leeuwin 88 (Midtsjø), Guðmundsson 88 (Karlsson) Referee: Daniel Stefanski ................................................................. Rijeka (0) 0 Yellow card: Andrijašević 1, Pavičić 36, Capan 90, Lepinjica 96 Subs used: Yatéké 63 (Andrijašević), Lepinjica 77 (Kulenović), Capan 87 (Lončar) Real Sociedad (0) 1 Scorers: Jon Bautista 90+3 Yellow card: Mikel Merino 90 Subs used: Willian José 72 (Isak), Jon Bautista 85 (Mikel Oyarzabal), Januzaj 89 (Portu) Referee: Bartosz Frankowski ................................................................. Bayer Leverkusen (2) 6 Scorers: N. Amiri 11, L. Alario 16, M. Diaby 61, K. Bellarabi 79, K. Bellarabi 83, F. Wirtz 87 Yellow card: Baumgartlinger 40, Bender 45, Wendell 57 Subs used: Wirtz 74 (Palacios), Bellarabi 74 (Alario), Tah 81 (Bender), Dragović 82 (Bender) Nice (1) 2 Scorers: A. Gouiri 31, A. Claude Maurice 90 Yellow card: Gouiri 32, N'Soki 50 Subs used: Claude Maurice 63 (Boudaoui), Rony Lopes 63 (N'Soki), Maolida 71 (Dolberg), Atal 79 (Lotomba), Ndoye 80 (Lees Melou) Referee: Fran Jović ................................................................. Hapoel Be'er Sheva (1) 3 Scorers: J. Agudelo 45, E. Acolatse 86, E. Acolatse 88 Yellow card: Bareiro 25, Josué 48, Miguel Vitor 48, Varenne 92 Subs used: Tzedek 46 (Taha), Meli 70 (Agudelo), Yosefi 79 (Sallalich), Varenne 89 (Acolatse), Keltjens 89 (Josué) Slavia Praha (0) 1 Scorers: L. Provod 75 Yellow card: Stanciu 85 Subs used: Stanciu 46 (Traoré), Kuchta 58 (Tecl), Masopust 58 (Malinský), Lingr 75 (Ņevčík), Sima 89 (Dorley) Referee: Lawrence Visser ................................................................. Standard Liège (0) 0 Yellow card: Dussenne 18, Bastien 66, Bokadi 82 Subs used: Oularé 46 (Muleka), Carcela-González 64 (Fai), Čop 72 (Amallah), Avenatti 72 (Lestienne), Jans 78 (Dussenne) Rangers (1) 2 Scorers: J. Tavernier 19pen, K. Roofe 90+2 Yellow card: Hagi 26, McGregor 49, Bassey 66, Roofe 93 Subs used: Bassey 43 (Barišić), Aribo 67 (Hagi), Roofe 74 (Morelos) Referee: Jakob Kehlet ................................................................. Lech Poznań (1) 2 Scorers: M. Ishak 15, M. Ishak 48 Yellow card: Đ. Crnomarković 17, Muhar 90 Subs used: Muhar 67 (Dani Ramírez), Marchwiński 67 (Kamiński), Kravets 74 (Puchacz), Kacharava 74 (Ishak), Awaed 91 (Skóraś) Benfica (2) 4 Scorers: Pizzi 9pen, D. Núñez 42, D. Núñez 60, D. Núñez 90+3 Subs used: Rafa Silva 46 (Pizzi), Weigl 62 (Taarabt), Pedrinho 62 (Waldschmidt), Nuno Tavares 67 (Álex Grimaldo), Jardel 87 (Éverton) Referee: Nikola Dabanović ................................................................. Dundalk (1) 1 Scorers: S. Murray 35 Subs used: McEleney 64 (Sloggett), McMillan 77 (Gannon), Boyle 77 (Murray), Dummigan 77 (Leahy), Čolović 80 (Duffy) Molde (0) 2 Scorers: E. Hussain 62, O. Omoijuanfo 72pen Yellow card: Gregersen 20 Subs used: Knudtzon 69 (Bolly), Ellingsen 82 (Eikrem), Brynhildsen 95 (Omoijuanfo) Referee: Petri Viljanen ................................................................. Rapid Wien (0) 1 Scorers: T. Fountas 51 Yellow card: Grahovac 15, Arase 60, Kara 63, Ritzmaier 69 Subs used: Kitagawa 76 (Kara), Schick 79 (Arase), Knasmüllner 88 (Ritzmaier) Arsenal (0) 2 Scorers: David Luiz 70, P. Aubameyang 74 Yellow card: Lacazette 27, Partey 34, Nketiah 37, Leno 92 Subs used: Aubameyang 61 (Nketiah), Bellerín 61 (Cédric Soares), Tierney 84 (Saka), Willock 84 (Lacazette), Nelson 94 (Pépé) Referee: Pavel Kralovec ................................................................. Young Boys (1) 1 Scorers: J. Nsame 14pen Yellow card: Zesiger 52, Mambimbi 76, Gaudino 81 Subs used: Mambimbi 65 (Ngamaleu), Elia 65 (Fassnacht), Aebischer 70 (Rieder), Siebatcheu 79 (Nsame), Gaudino 79 (Sierro) Roma (0) 2 Scorers: Bruno Peres 69, M. Kumbulla 73 Yellow card: Karsdorp 39, Fazio 50, Juan Jesus 56, Gonzalo Villar 58, Bruno Peres 61 Subs used: Spinazzola 46 (Karsdorp), Mkhitaryan 59 (Pedro), Veretout 59 (Gonzalo Villar), Džeko 59 (Borja Mayoral), Pellegrini 70 (Juan Jesus) Referee: Carlos Del Cerro Grande ................................................................. CSKA Sofia (0) 0 Yellow card: Yomov 61, Vion 83, Mattheij 93 Subs used: Keita 63 (Sinclair), Ahmedov 71 (Sankharé), Henrique 80 (Yomov), Beltrame 81 (Tiago Rodrigues) CFR Cluj (0) 2 Scorers: M. Rondón 53, C. Deac 74pen Yellow card: Chipciu 83 Subs used: Chipciu 78 (Deac), Pereira 83 (Păun), Vojtuš 87 (Debeljuh), Carnat 88 (Rondón) Referee: Halil Umut Meler ................................................................. PSV (1) 1 Scorers: M. Götze 45+1 Yellow card: Mauro Júnior 48 Subs used: Viergever 46 (Götze), Madueke 73 (Mauro Júnior) Granada (0) 2 Scorers: Jorge Molina 57, D. Machís 66 Yellow card: Jorge Molina 45, Luis Milla 47, Montoro 49, Rui Silva 92, Suárez 95 Subs used: Montoro 35 (Gonalons), Suárez 69 (Jorge Molina), Alberto Soro 81 (Machís), Eteki 81 (Luis Milla) Referee: Felix Zwayer ................................................................. PAOK (0) 1 Scorers: T. Murg 56 Yellow card: Ingason 34, Giannoulis 59 Subs used: Douglas 46 (Esiti), Rodrigo Alves 62 (Léo Matos), Świderski 62 (Čolak), Tzolis 73 (Živković), Biseswar 74 (Murg) Omonia Nicosia (1) 1 Scorers: É. Bauthéac 16 Yellow card: É. Bauthéac 17, Á. Lang 24, Papoulis 36, Tzionis 61 Subs used: Kousoulos 75 (Jordi Gómez), Asante 75 (Papoulis), Kakoullis 76 (Ďuriš), Loizou 93 (É. Bauthéac) Referee: Bobby Madden ................................................................. Tottenham Hotspur (2) 3 Scorers: Lucas Moura 18, A. Andrade 27og, Son Heung-Min 84 Subs used: Son Heung-Min 62 (Bale), Alli 62 (Lamela), Sissoko 62 (Højbjerg), Lo Celso 78 (Lucas Moura), Clarke 86 (Carlos Vinícius) LASK (0) 0 Yellow card: Michorl 47 Subs used: Grgic 5 (Holland), Filipović 39 (Renner), Potzmann 46 (Andrade), Eggestein 46 (Gruber), Goiginger 78 (Balić) Referee: Mohammed Al Hakim ................................................................. Ludogorets (0) 1 Scorers: Higinio Marín 46 Yellow card: Cicinho 88, Verdon 92 Subs used: Manu 46 (Despodov), Tekpetey 78 (Yankov), Keșerü 78 (Cauly), Andrianantenaina 83 (Badji) Antwerp (0) 2 Scorers: P. Gerkens 63, L. Refaelov 70 Yellow card: Juklerød 73, Haroun 80 Subs used: Ampomah 59 (Benavente), Buta 72 (Refaelov), Verstraete 80 (Hongla) Referee: Roei Reinshreiber ................................................................. Sparta Praha (0) 1 Scorers: B. Dočkal 46 Red card: Ladislav Krejčí II 23 Yellow card: Heča 53, Sáček 54, Dočkal 64 Subs used: Hložek 46 (Juliš), Polidar 75 (Moberg-Karlsson), Karabec 78 (Trávník), Minchev 91 (Hanousek), Vitík 91 (Sáček) Lille (1) 4 Scorers: Y. Yazıcı 45, Y. Yazıcı 60, J. Ikoné 66, Y. Yazıcı 75 Yellow card: Botman 30, Bradarić 47, Renato Sanches 54, Bamba 74 Subs used: Reinildo 63 (Bradarić), Yılmaz 63 (David), Luiz Araujo 78 (Bamba), Soumaoro 78 (Botman), Weah 80 (Yazıcı) Referee: Duje Strukan ................................................................. Celtic (0) 1 Scorers: M. Elyounoussi 76 Yellow card: Laxalt 65, Christie 86 Subs used: Elyounoussi 46 (Welsh), Christie 46 (Griffiths), Rogić 64 (Brown), Klimala 77 (Ajeti), Taylor 77 (Laxalt) Milan (2) 3 Scorers: R. Krunić 14, Brahim Díaz 42, J. Hauge 90+2 Yellow card: Tonali 82, Donnarumma 83, Saelemaekers 88 Subs used: Rafael Leão 66 (Ibrahimović), Bennacer 66 (Kessié), Saelemaekers 79 (Samu Castillejo), Hauge 80 (Brahim Díaz) Referee: Matej Jug ................................................................. Dinamo Zagreb (0) 0 Yellow card: Lirim Kastrati I 31, Petković 77 Subs used: Petković 54 (Gavranović), Ivanušec 54 (Lirim Kastrati I), Franjić 72 (Jakić) Feyenoord (0) 0 Yellow card: Senesi 61, Senesi 72 (2nd), Nieuwkoop 84, João Carlos Teixeira 93 Missed penalty: S. Berghuis 8 Subs used: Eric Botteghin 74 (Kökçü), Jørgensen 81 (Diemers) Referee: Mattias Gestranius ................................................................. Wolfsberger AC (1) 1 Scorers: M. Liendl 42pen Yellow card: Wernitznig 10 Subs used: Peretz 73 (Wernitznig), Schmerböck 78 (Dieng), Pavelić 84 (Scherzer) CSKA Moskva (1) 1 Scorers: A. Gaich 5 Yellow card: Vlašić 18, Tiknizyan 28, Vasin 41, Zainutdinov 50, Oblyakov 50, Ejuke 53 Subs used: Ejuke 46 (Tiknizyan), Dzagoev 46 (Vasin), Chalov 61 (Gaich), Akhmetov 77 (Kuchaev), Bistrović 87 (Vlašić) Referee: Sascha Stegemann ................................................................. Maccabi Tel Aviv (1) 1 Scorers: Y. Cohen 10 Yellow card: Saborit 28, Cohen 47, Guerrero 73, Rikan 89 Subs used: Bitton 46 (Davidzada), Guerrero 46 (Shechter), Rikan 69 (Cohen), Ben Chaim 77 (Golasa), Luis Hernández 84 (Saborit) Qarabağ (0) 0 Yellow card: Ozobić 27, Guerrier 30, Patrick Andrade 64 Subs used: Kwabena 60 (Matić), Cəfərquliyev 80 (Ozobić), İ. İbrahimli 80 (Qarayev), Bayramov 86 (Zoubir), Qurbanlı 86 (Jaime Romero) Referee: John Beaton ................................................................. Villarreal (2) 5 Scorers: T. Kubo 13, C. Bacca 20, J. Foyth 57, Paco Alcácer 74, Paco Alcácer 78 Yellow card: Coquelin 61, Foyth 63, Pedraza 87 Missed penalty: C. Bacca 37 Subs used: Iborra 46 (Álex Baena), Moi Gómez 58 (Manu Trigueros), Paco Alcácer 70 (Bacca), Pedraza 70 (Jaume Costa), Yeremi Pino 79 (Coquelin) Sivasspor (2) 3 Scorers: O. Kayode 33, M. Yatabaré 43, M. Gradel 64 Yellow card: Yalçın 34, Cofie 69, Gradel 74 Subs used: Claudemir 80 (Camara), Öztekin 82 (Gradel), Koné 82 (Kayode) Referee: Paweł Raczkowski ................................................................. Sporting Braga (1) 3 Scorers: Galeno 44, Paulinho 78, Ricardo Horta 88 Yellow card: Nuno Sequeira 55, David Carmo 56, Ricardo Esgaio 69 Subs used: André Horta 60 (Iuri Medeiros), Francisco Moura 84 (Fransérgio), Al Musrati 84 (Galeno), João Novais 92 (Ricardo Horta), Guilherme Schettine 92 (Castro) AEK Athens (0) 0 Yellow card: Mandalos 19, Nedelcearu 34, Nélson Oliveira 67 Subs used: Livaja 61 (Chygrynskiy), Tankovic 62 (Ansarifard), Macheras 89 (Livaja) Referee: Ruddy Buquet ................................................................. Leicester City (2) 3 Scorers: J. Maddison 29, H. Barnes 45, K. Iheanacho 67 Yellow card: Tielemans 12 Subs used: Ünder 65 (Maddison), Choudhury 71 (Tielemans), Ayoze Pérez 71 (Iheanacho), Morgan 82 (Evans), Justin 82 (Castagne) Zorya (0) 0 Yellow card: Kabaev 26, Vernydub 77 Subs used: Perović 65 (Kabaev), Gladkyi 65 (Lunev), Cigaņiks 76 (Khomchenovskyi), Rufati 76 (Favorov), Gryn 85 (Kochergin) Referee: Stéphanie Frappart ................................................................. Hoffenheim (0) 2 Scorers: C. Baumgartner 64, M. Dabour 90+3 Subs used: Samassekou 46 (Grillitsch), Geiger 46 (Gaćinović), Bruun Larsen 78 (Belfodil), Bebou 78 (Baumgartner), Skov 90 (Sessegnon) Crvena Zvezda (0) 0 Yellow card: Falcinelli 44, Sanogo 67 Subs used: Vukanović 75 (Katai), Petrović 75 (Sanogo), Ben Nabouhane 76 (Spiridonović), Pavkov 85 (Falcinelli), Simić 85 (Gajić) Referee: Alejandro José Hernández Hernández ................................................................. Slovan Liberec (1) 1 Scorers: Abdulla Yusuf Helal 29 Yellow card: Beran 46 Subs used: Sadílek 57 (Beran), Rabušic 58 (Abdulla Yusuf Helal), Matoušek 68 (Pešek), Chaluš 79 (Hromada) Gent (0) 0 Yellow card: Marreh 34, Yaremchuk 68, Hanche-Olsen 89 Subs used: Depoitre 76 (Kleindienst), Niangbo 77 (Botaka), Plastun 87 (Núrio Fortuna) Referee: Manuel Schüttengruber .................................................................