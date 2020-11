UPDATE 15-UEFA Europa League Summaries

Nov 26 (OPTA) - Summaries for the UEFA Europa League on Thursday (start times are CET) Group Stage ................................................................. LASK (0) 0 Red card: Trauner 50 Yellow card: Goiginger 63, Eggestein 73 Subs used: Andrade 53 (Madsen), Goiginger 60 (Gruber), Potzmann 73 (Filipović) Antwerp (0) 2 Scorers: L. Refaelov 52, P. Gerkens 83 Yellow card: Hongla 27, Haroun 48 Subs used: Ampomah 67 (Benavente), Buta 81 (Juklerød), Lukaku 81 (Miyoshi), Benson 88 (Refaelov) Referee: Donatas Rumšas ................................................................. Sparta Praha (2) 4 Scorers: D. Hancko 26, L. Juliš 38, L. Juliš 80, S. Plavšić 90+4 Yellow card: Vindheim 29, Ladislav Krejčí II 57, Souček 89 Subs used: Souček 66 (Hancko), Ladislav Krejčí I 76 (Trávník), Minchev 86 (Juliš), Plavšić 86 (Moberg-Karlsson) Celtic (1) 1 Scorers: O. Édouard 15 Subs used: Rogić 66 (Brown), Klimala 82 (Édouard) Referee: Tobias Stieler ................................................................. Lille (0) 1 Scorers: J. Bamba 65 Yellow card: Pied 12, Xeka 28, Soumaré 67 Subs used: Soumaré 63 (Xeka), Ikoné 63 (Yazıcı), Lihadji 75 (Luiz Araujo), Tiago Djaló 79 (Pied) Milan (0) 1 Scorers: Samu Castillejo 46 Yellow card: Bennacer 46, Brahim Díaz 91 Subs used: Brahim Díaz 61 (Çalhanoğlu), Colombo 61 (Rebić), Krunić 77 (Hauge) Referee: Craig Pawson ................................................................. Molde (0) 0 Subs used: Omoijuanfo 61 (James), Bolly 61 (Hussain), Brynhildsen 81 (Eikrem), Pedersen 82 (Risa), Knudtzon 85 (Gregersen) Arsenal (0) 3 Scorers: N. Pépé 50, R. Nelson 55, F. Balogun 83 Subs used: Holding 46 (David Luiz), Dani Ceballos 62 (Xhaka), Smith Rowe 75 (Lacazette), Tierney 75 (Willock), Balogun 82 (Nketiah) Referee: Irfan Peljto ................................................................. CSKA Moskva (0) 0 Yellow card: Oblyakov 28, Akhmetov 71 Subs used: Shkurin 63 (Sigurdsson), Akhmetov 63 (Shchennikov), Bistrović 71 (Oblyakov), Tiknizyan 80 (Chalov), Gaich 81 (Ejuke) Feyenoord (0) 0 Yellow card: Jørgensen 43, Jørgensen 48 (2nd), Senesi 66, Nieuwkoop 90 Subs used: Wehrmann 71 (Toornstra), Eric Botteghin 82 (Berghuis) Referee: Kristo Tohver ................................................................. Wolfsberger AC (0) 0 Yellow card: Leitgeb 44, Scherzer 59, Novak 83 Subs used: Rnić 46 (Baumgartner), Joveljić 66 (Wernitznig), Sprangler 72 (Stratznig), Giorbelidze 82 (Scherzer), Schmerböck 82 (Vizinger) Dinamo Zagreb (0) 3 Scorers: L. Majer 60, B. Petković 75, L. Ivanušec 90+1 Subs used: Ivanušec 74 (Oršić), Franjić 74 (Majer), Tolić 83 (Jakić), Burton 92 (Ademi) Referee: Sergiy Boyko ................................................................. Maccabi Tel Aviv (0) 1 Scorers: A. Pešić 47 Red card: Saborit 89 Yellow card: Kandil 43, Daniel 79 Subs used: Blackman 54 (Glazer), Rikan 85 (Pešić), Yeini 85 (Biton), Karzev 92 (Cohen), Davidzada 92 (Golasa) Villarreal (1) 1 Scorers: Álex Baena 45 Yellow card: Coquelin 26, Ramiro Funes Mori 74, Rubén Peña 89 Subs used: Yeremi Pino 63 (Manu Trigueros), Dani Parejo 63 (Chukwueze), Gerard Moreno 63 (Kubo), Fer Niño 63 (Bacca), Iborra 75 (Álex Baena) Referee: Tiago Bruno Lopes Martins ................................................................. Qarabağ (1) 2 Scorers: A. Zoubir 8, U. Matić 51 Yellow card: Qarayev 39, Kwabena 58 Subs used: Jaime Romero 66 (Bayramov) Sivasspor (1) 3 Scorers: A. Koné 40pen, O. Kayode 58, A. Koné 79 Yellow card: Samassa 9, Marcelo Goiano 62, Öztekin 92 Subs used: Cofie 20 (Yalçın), Kayode 57 (Ninga), Camara 93 (Öztekin) Referee: Jakob Kehlet ................................................................. CSKA Sofia (0) 0 Yellow card: Sinclair 92 Subs used: Sinclair 59 (Turitsov), Peñaranda 75 (Yomov), Ahmedov 76 (Tiago Rodrigues), Youga 76 (Sankharé), Keita 90 (Beltrame) Young Boys (1) 1 Scorers: J. Nsame 34 Yellow card: Nsame 94 Subs used: Aebischer 60 (Elia), Mambimbi 74 (Fassnacht), Gaudino 74 (Rieder), Lefort 74 (Lustenberger), Bürgy 87 (Ngamaleu) Referee: Fábio José Costa Veríssimo ................................................................. Sporting Braga (2) 3 Scorers: Al Musrati 4, Paulinho 24, Fransérgio 90 Yellow card: Al Musrati 64, Paulinho 84, Guilherme Schettine 92 Subs used: Raúl Silva 69 (Ricardo Horta), Fransérgio 77 (Iuri Medeiros), André Horta 87 (Castro), Guilherme Schettine 87 (Paulinho) Leicester City (1) 3 Scorers: H. Barnes 9, L. Thomas 78, J. Vardy 90+5 Yellow card: Albrighton 52, Evans 53 Subs used: Tielemans 46 (Praet), Fofana 46 (Fuchs), Vardy 62 (Ünder), Maddison 62 (Barnes), Ayoze Pérez 69 (Iheanacho) Referee: Daniele Orsato ................................................................. AEK Athens (0) 0 Yellow card: Shakhov 43, Shakhov 48 (2nd), Tankovic 49, André Simões 55, Svarnas 70 Subs used: Galanopoulos 65 (Bakakis), Ansarifard 66 (Tankovic), Vasilantonopoulos 82 (Svarnas), Macheras 87 (André Simões) Zorya (0) 3 Scorers: A. Gromov 61, V. Kabaev 75, V. Yurchenko 86pen Yellow card: Vernydub 49, Kochergin 73 Subs used: Nazaryna 63 (Gladkyi), Lunev 82 (Kochergin), Gryn 87 (Gromov), Perović 87 (Yurchenko), Sayyadmanesh 87 (Kabaev) Referee: Əliyar Ağayev ................................................................. Gent (0) 0 Subs used: Castro-Montes 46 (Botaka), Odjidja-Ofoe 58 (Owusu), Niangbo 66 (Bukari), George 85 (Kums) Crvena Zvezda (1) 2 Scorers: N. Petrović 1, N. Milunović 58 Yellow card: Ben Nabouhane 72 Subs used: Spiridonović 72 (Ben Nabouhane), Eraković 72 (Petrović), Radulović 87 (Vukanović), Boakye 87 (Falcinelli) Referee: Filip Glova ................................................................. Slovan Liberec (0) 0 Yellow card: Mikula 13, Mara 88, Koscelník 92 Subs used: Rabušic 70 (Abdulla Yusuf Helal), Matoušek 84 (Pešek), Rondić 84 (Chaluš), Beran 89 (Mara) Hoffenheim (0) 2 Scorers: C. Baumgartner 77, A. Kramarić 89pen Yellow card: Bogarde 16, Gaćinović 65, Nordtveit 69, Skov 81 Subs used: Skov 46 (Sessegnon), Kramarić 61 (Beier), Bebou 61 (Rudy), Geiger 78 (Baumgartner), Samassekou 78 (Grillitsch) Referee: Jérôme Brisard ................................................................. Tottenham Hotspur (2) 4 Scorers: Carlos Vinícius 16, Carlos Vinícius 34, H. Winks 63, Lucas Moura 73 Yellow card: Ndombèlé 52, Højbjerg 94 Subs used: Højbjerg 61 (Ndombèlé), Clarke 68 (Bale), Whiteman 82 (Hart), White 82 (Alli), Scarlett 82 (Lucas Moura) Ludogorets (0) 0 Yellow card: Keșerü 6, Despodov 43 Subs used: Tekpetey 64 (Despodov), Cauly 68 (Andrianantenaina), Tchibota 68 (Keșerü), Yordanov 90 (Badji), Mitkov 90 (Yankov) Referee: Giorgi Kruashvili ................................................................. Napoli (1) 2 Scorers: A. Anastasio 41og, H. Lozano 75 Subs used: Insigne 64 (Zieliński), Lozano 64 (Politano), Lobotka 69 (Demme), Mertens 69 (Elmas), Fabián Ruiz 81 (Petagna) Rijeka (0) 0 Yellow card: Anastasio 74 Subs used: Yatéké 78 (Murić), Braut 80 (Anastasio), Frigan 87 (Andrijašević), Hodža 87 (Čerin) Referee: Halis Özkahya ................................................................. AZ (0) 0 Yellow card: Midtsjø 26, Svensson 42, Martins Indi 76, Chatzidiakos 79, Boadu 93 Subs used: Boadu 71 (Guðmundsson), Aboukhlal 71 (Karlsson) Real Sociedad (0) 0 Yellow card: Mikel Oyarzabal 75 Subs used: Roberto López 73 (Januzaj), Willian José 74 (Isak), Barrenetxea 82 (Portu), Martín Merquelanz 86 (Mikel Oyarzabal) Referee: Aleksandar Stavrev ................................................................. Bayer Leverkusen (1) 4 Scorers: P. Schick 29, L. Bailey 48, K. Demirbay 76, L. Alario 80 Subs used: Alario 68 (Schick), Diaby 69 (Bailey), Sinkgraven 81 (Wirtz), Gedikli 81 (Bellarabi), Baumgartlinger 91 (Amiri) Hapoel Be'er Sheva (0) 1 Scorers: I. Shviro 58 Yellow card: Shviro 61, Taha 70 Subs used: Agudelo 70 (Sallalich), Twito 70 (Goldberg), Madmon 81 (Meli), Varenne 85 (Agudelo), Hatuel 86 (Shviro) Referee: Pawel Gil ................................................................. Nice (0) 1 Scorers: A. Gouiri 60 Yellow card: N'Soki 43, Atal 53, Schneiderlin 74, Robson Bambu 77, Boudaoui 91, Boudaoui 91 (2nd) Subs used: Ndoye 66 (Atal), Boudaoui 72 (Claude Maurice), Pelmard 78 (Gouiri) Slavia Praha (1) 3 Scorers: O. Lingr 14, P. Olayinka 64, A. Sima 75 Yellow card: Zima 41, Bořil 55 Subs used: Traoré 63 (Lingr), Provod 82 (Kuchta), Tecl 87 (Sima), Karafiát 88 (Holeš), Malinský 88 (Olayinka) Referee: Glenn Nyberg ................................................................. Standard Liège (0) 2 Scorers: A. Tapsoba 63, K. Laifis 90+3 Yellow card: Oularé 26, Balikwisha 37, Oularé 47 (2nd), Raskin 48, Boljević 72 Subs used: Boljević 46 (Lestienne), Tapsoba 46 (Bokadi), Avenatti 76 (Balikwisha), Bastien 76 (Raskin), Jans 76 (Gavory) Lech Poznań (0) 1 Scorers: M. Ishak 60 Yellow card: Đ. Crnomarković 20, Butko 43, Đ. Crnomarković 74 (2nd), Kravets 86 Subs used: Czerwiński 64 (Skóraś), Kravets 64 (Sýkora), Ľ. Ņatka 78 (Moder), Marchwiński 78 (Pedro Tiba), Kacharava 83 (Ishak) Referee: Petr Ardeleanu ................................................................. Rangers (1) 2 Scorers: S. Arfield 7, K. Roofe 69 Yellow card: Kamara 80 Benfica (0) 2 Scorers: J. Tavernier 78og, Pizzi 81 Yellow card: Gabriel 16, Chiquinho 41, Vertonghen 82 Subs used: Diogo Gonçalves 56 (Waldschmidt), Pizzi 56 (Chiquinho), Gonçalo Ramos 69 (Gilberto), Ferro 93 (Seferović) Referee: Radu Petrescu ................................................................. Dundalk (0) 1 Scorers: C. Shields 63pen Yellow card: Dummigan 45, Cleary 82 Missed penalty: N. Oduwa 49 Subs used: Kelly 46 (Hoare), McEleney 46 (Čolović), Oduwa 46 (McMillan), Murray 72 (Sloggett), Leahy 81 (Dummigan) Rapid Wien (2) 3 Scorers: C. Knasmüllner 11, E. Kara 37, E. Kara 58 Yellow card: Grahovac 9 Subs used: Arase 55 (İbrahimoğlu), Kitagawa 66 (Kara), Schuster 66 (Fountas), Demir 81 (Knasmüllner) Referee: Tamás Bognár ................................................................. CFR Cluj (0) 0 Yellow card: Itu 35, Păun 37, Đoković 43, Burcă 66, Camora 71 Subs used: Chipciu 51 (Itu), Vojtuš 71 (Debeljuh), Cârnat 71 (Păun) Roma (0) 2 Scorers: G. Debeljuh 49og, J. Veretout 67pen Yellow card: Diawara 53, Džeko 93 Subs used: Veretout 46 (Pellegrini), Džeko 64 (Borja Mayoral), Mkhitaryan 64 (Spinazzola), Milanese 77 (Diawara), Tripi 84 (Carles Pérez) Referee: Harald Lechner ................................................................. PSV (1) 3 Scorers: C. Gakpo 20, N. Madueke 50, D. Malen 53 Yellow card: Dumfries 95 Subs used: Hendrix 71 (Zahavi), Mauro Júnior 78 (Madueke), Ledezma 92 (Malen) PAOK (2) 2 Scorers: Fernando Varela 4, C. Tzolis 13 Yellow card: Tsiggaras 8, El Kaddouri 64, Douglas 71, Biseswar 94 Subs used: Murg 58 (Tzolis), Świderski 69 (Čolak), Douglas 69 (Tsiggaras), Biseswar 85 (El Kaddouri), Wagué 86 (José Crespo) Referee: Andris Treimanis ................................................................. Granada (1) 2 Scorers: L. Suárez 8, Alberto Soro 73 Yellow card: Pérez 15, Gonalons 31, Herrera 44, Machís 95 Subs used: Foulquier 66 (Pérez), Machís 66 (Gonalons), Eteki 79 (Suárez), Antonio Puertas 79 (Alberto Soro), Jorge Molina 79 (Soldado) Omonia Nicosia (0) 1 Scorers: E. Asante 60 Yellow card: Kiko 54, Kousoulos 64, Lecjaks 67, Jordi Gómez 67, Sene 95 Subs used: Asante 36 (É. Bauthéac), Jordi Gómez 58 (Shehu), Thiago Santos 59 (Tzionis), Lecjaks 59 (Kiko), Sene 74 (Kakoullis) Referee: Stéphanie Frappart .................................................................