UPDATE 16-World Cup-Willingen Summaries

Jan 31 (Gracenote) - Summaries for World Cup-Willingen on Sunday. Men's Individual - Large Hill on Sunday Rnk Bib Name Team Points 1 24 Klemens Muranka Poland 127.60 2 16 Simon Ammann Switzerland 119.40 3 31 Žiga Jelar Slovenia 117.20 4 34 Keiichi Sato Japan 117.00 5 38 Bor Pavlovcic Slovenia 115.80 6 30 Severin Freund Germany 114.40 7 28 Jakub Wolny Poland 114.20 8 20 Anders Håre Norway 113.80 9 17 Artti Aigro Estonia 113.10 10 25 Mikhail Nazarov Russia 110.00 11 37 Johann André Forfang Norway 109.30 12 21 Naoki Nakamura Japan 108.80 13 33 Gregor Deschwanden Switzerland 107.00 14 19 Tilen Bartol Slovenia 106.30 15 36 Philipp Aschenwald Austria 106.10 16 35 Martin Hamann Germany 105.40 17 7 Denis Kornilov Russia 103.20 18 18 Jan Hörl Austria 102.10 19 15 Dominik Peter Switzerland 101.50 20 9 Cestmír Kožíšek Czech Republic 100.60 21 32 Mackenzie Boyd-Clowes Canada 99.20 22 14 Daiki Ito Japan 97.40 23 10 Viktor Polášek Czech Republic 95.10 24 5 Lovro Kos Slovenia 93.30 25 26 Aleksander Zniszczol Poland 92.70 26 39 Michael Hayböck Austria 92.10 27 8 Alex Insam Italy 91.70 28 22 Timi Zajc Slovenia 91.50 29 11 Vladimir Zografski Bulgaria 90.30 30 27 Antti Aalto Finland 89.50