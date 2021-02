UPDATE 166-Coupe de France Summaries

Feb 15 (OPTA) - Summaries for the Coupe de France on Sunday (start times are CET) 8th Round ................................................................. Saint-Omer (0) 0 Subs used: Vangrevelynghe 65 (Mélis), Perrault 74 (D'Ambrosio), Hénaux 87 (Evrard), Muller 87 (Gourouli) Gazélec Ajaccio (0) 1 Scorers: P. Jonville 90+1og Subs used: Goguey 60 (Pereira Lage), Gameiro 60 (Camara), Gyebohao 70 (Durimel), Daury 78 (Pélican), Guerbert 78 (Penneteau) Referee: Alexandre Mercier ................................................................. Feurs (0) 3 Subs used: Sisse 14 (Coulibaly), Oukala 50 (Diouf), Ebouki Dikoume 74 (Thimonier), Larue 74 (Lornage) Le Puy Foot (0) 4 Subs used: Joseph 67 (Fadiaga), Labissiere 73 (Trabelsi), Coulibaly 84 (Boujedra) At full time: 0-0 Penalty shootout: 3-4 Referee: Aurélien Saunier Le Puy Foot win 4-3 on penalties ................................................................. Rumilly Vallières (3) 5 Scorers: J. Cottin 12, V. Di Stefano 19, A. Peuget 35, J. Gay 47, J. Cottin 79 Yellow card: Di Stefano 70 Subs used: Pierre-Louis 67 (Yüce), Viglierchio 82 (Gay), Guillaud 82 (Cottin) Saint-Priest (1) 1 Scorers: D. Burban 29 Yellow card: Martelat 42 Subs used: Atoiyi 46 (Monnier), Koné 46 (Coffi), Aguir 67 (Charvet), Mahdar 67 (Burban), Gonzalez 82 (Perracino) Referee: Edgar Barenton ................................................................. Montagnarde (1) 1 Scorers: A. Blayo 44 Yellow card: Mounier 45, Tison 63, Rio 72, Rouzic 85, Maintenant 91, Maintenant 94 (2nd) Subs used: Mouyoumbi Tchouawat 66 (Blayo) Dinan Léhon (0) 0 Red card: Touré 94 Yellow card: Benakli 35, Jacquemin 75 Subs used: Bazin 46 (Boittin), Amiche 46 (Benakli), Brault 78 (Houssou), Beauverger 83 (Lucas) Referee: Maxime Jamet ................................................................. Saint-Colomban Locminé (0) 0 Yellow card: Belhaj 33, Rio 45, Rio 69 (2nd) Subs used: Jacques 59 (Le Bel), Dramé 59 (Lushima), Hugo 65 (Conanec), Le Nédic 79 (Le Poulichet) Guichen (0) 1 Scorers: D. Bertin 79 Yellow card: Février 13, Mandjeck 16, Bertin 45, Sadek 51, Sadek 75 (2nd) Subs used: Olivon 80 (Grabowski), Mohamed 89 (Remond) Referee: Paul Garo ................................................................. Saint-Meziery (0) 0 Yellow card: Artus 23 Subs used: Dez 13 (Martin), Logean 57 (Porta Benache), Zemmouri 83 (Martin) Sedan (3) 5 Scorers: F. Borgniet 6, M. Géran 11, A. Ramalingom 28, A. Ramalingom 67, E. Quarshie 73 Yellow card: Merabti 61 Subs used: Quarshie 46 (Bekhechi), Djukic 46 (Matondo), Merabti 46 (Dahchour), Kubota 57 (Géran) Referee: Gaétan Korbas ................................................................. Amnéville (0) 4 Yellow card: Pignatone 24, Pignatone 33 (2nd) Subs used: Baradji 60 (Maurice), Martin 81 (Boussena) Prix-lès-Mézières (0) 5 Yellow card: Sacko 22, Dezothez 40, Bamba 86 Subs used: Houlot 46 (Dezothez), Thioune 62 (El Goudounl), Dufour 75 (Lamine), Casado 81 (Marbeuhan) At full time: 0-0 Penalty shootout: 4-5 Referee: Geoffrey Kubler Prix-lès-Mézières win 5-4 on penalties ................................................................. OS Aire-Sur-La-Lys (0) 4 Yellow card: Guilbert 4, Lourme 26, Paniez 82 Amiens AC (0) 2 Yellow card: Rosso 17, Jeno 45, Ngoma 79 Subs used: Ettaibi 81 (Samb), Ramla 81 (Kwinta) At full time: 0-0 Penalty shootout: 4-2 Referee: Valentin Cardon OS Aire-Sur-La-Lys win 4-2 on penalties ................................................................. Loon-Plage (1) 4 Scorers: A. Milliot 25 Yellow card: Laouar 62, Terrier 85 Subs used: Defrel 16 (Ankomah), De Meyer 69 (Prohouly), Minebois 76 (Milliot) Arras (1) 3 Scorers: D. Steppé 45 Yellow card: Ouapieu Turbant 23, Tourtelot 40 Subs used: Cissé 46 (Tourtelot), Bochu 81 (Cissé) At full time: 1-1 Penalty shootout: 3-2 Referee: Charlie Sorel Loon-Plage win 4-3 on penalties ................................................................. Steenvoorde (0) 2 Scorers: T. Fontaine 16, C. Carpentier 59 Yellow card: Fontaine 34, Bacquaert 44, Carpentier 50, Perez 65, Devos 67 Subs used: Bourgeois 66 (Bertheloot), Carpentier 66 (Fontaine), Baillieu 75 (Devos), Bouve 86 (El Mesbahi) Beauvais (0) 4 Scorers: E. Rodrigo 28, G. Fallempin 64, G. Fallempin 65, I. Haddou 90 Yellow card: Fallempin 34, Digbeu 78 Subs used: Haddou 38 (Saline), Elie 74 (Mauquit), Benatmane 90 (Tutu), Daouda 90 (Fallempin) Referee: Emmanuel Caron ................................................................. Fabrègues (1) 4 Scorers: M. Ouabi 18, M. Ouabi 46, M. Ouabi 70pen, V. Lopez 84 Yellow card: Belhadj 73 Subs used: Minatchy 64 (Poujol), Benlefki 75 (Yagousseti), Edmilson Vaz 85 (Scotté), Lopez 85 (Ouabi), Cheranti 85 (Weyders) Castelnau Le Crès (0) 1 Scorers: W. Diouf 75 Red card: Lind 90 Yellow card: Diouf 57, Irigoyemborde 68, Fabio Bassangue 81 Subs used: Verdier 53 (Chirac), Irigoyemborde 58 (Antech), Toiliha 71 (Navarria), Riga 71 (Kanga) Referee: Gaetan Martin ................................................................. Mérignac-Arlac (1) 1 Scorers: L. Beddouri 29 Subs used: Deganello 70 (Blonbou), Juaneda 75 (Beddouri), Fleury 82 (Barbe), Camara 82 (Désirée) Stade Poitevin (1) 4 Scorers: J. Cuvier 9, B. Bisson 49, J. Cuvier 70, J. Cuvier 76 Yellow card: Serreau 58 Subs used: César Neto 44 (Mingoua), Beltran 46 (Matignon), Taragnat 76 (Damessi) Referee: Lakhdar El Bedoui ................................................................. Saint-Brice (0) 2 Scorers: J. Mafouta 69, M. Ongmakon 85 Yellow card: Berol 48 Subs used: Saadat 81 (Daoud) Drancy JA (0) 0 Yellow card: Quehan 50 Subs used: Go 46 (Traore), Keita 58 (Quehan), Fares 75 (Kebe) ................................................................. Racing Besançon (0) 0 Red card: Fejoz 5 Yellow card: Enza-Yamissi 83 Subs used: Chi 16 (M'Changama), Enza-Yamissi 71 (Leboeuf), El Alami 71 (Mazeghrane), Ducret 83 (Odru) Mâcon (1) 1 Scorers: D. Gbaguidi 6 Yellow card: Karamoko 16, Gbaguidi 20, Moisy 52, Gbaguidi 63 (2nd) Subs used: Dupasquier 60 (Pourprix), Vannet 68 (Rougeot), Ndoye 83 (Thoumin) Referee: Florian Mathieu ................................................................. Louhans-Cuiseaux (0) 0 Yellow card: Gaye 47 Subs used: Billemaz 60 (Bentabet), Diagne 60 (Etoughe), Roussey 73 (Gaye), Jean 86 (Demdoum) Fleury 91 (1) 1 Scorers: B. Touré 30 Yellow card: Gamiette 14, Mangonzo 20, Sorin Cucu 43 Subs used: Sanches 67 (Laïfa), Vouama 67 (Randriambololona), Sylla 77 (Touré), Gros 88 (Petrilli) Referee: Yohan Gagnant ................................................................. Gonfreville (0) 0 Yellow card: Camara 50 Subs used: Abdelkader 64 (Diallo), Doro 64 (Kerchouche), Diallo 77 (Camara), Camara 82 (Mankour) Châteaubriant (0) 2 Scorers: S. Soumano 61, D. Vernet 67 Yellow card: Fayolle 53 Subs used: Touré 36 (Mendy), Poissonneau 74 (Nunge), Naïs 85 (Dafé) Referee: Cyril Dell Angela ................................................................. 7th Round ................................................................. Élan de Gorges (0) 2 Yellow card: Pineau 83 Subs used: Denis 46 (Launay), Pineau 68 (Goussin) Sablé (0) 3 Red card: Paterne 75 Subs used: N'Guessan 46 (Lair), Thibault 62 (Cissé), Derouard 62 (Robert), Lorentin 77 (Desmarres), Tati Rogeiro 85 (Beatrix) At full time: 0-0 Penalty shootout: 2-3 Referee: Thomas Rocaboy Sablé win 3-2 on penalties ................................................................. 8th Round ................................................................. Chamalières (0) 6 Scorers: A. Rance 66 Yellow card: Lotiès 20 Subs used: Barras 75 (Rance), Da Silva 88 (Colo), Leymonie 92 (Couderc) Andrézieux (1) 4 Scorers: A. Diallo 9 Yellow card: Felder 29, Desmartin 55, Traoré 73 Subs used: Vacheron 46 (Diaby), Djabour 77 (Desmartin) At full time: 1-1 Penalty shootout: 5-3 Referee: Yann Gazagnes Chamalières win 6-4 on penalties ................................................................. Soleil Bischheim (0) 0 Yellow card: Schmitt 58, Modenese 78 Subs used: Modenese 65 (Jarret), Hohmann 81 (Laprevotte) Schiltigheim (0) 1 Scorers: L. Socka Bongué 89 Yellow card: Rakotoharisoa 31, Perrin 54, Gauclin 55 Subs used: Pfrimmer 56 (Naby Damba), Tayebi 65 (Palmieri), Nsona Wa Saka 65 (Lawson), Barazé 83 (Maisonette) Referee: Philippe Lucas ................................................................. Haguenau (0) 6 Scorers: O. Onwuzurumba 54, E. Madihi 68 Yellow card: Hintenoch 40, Scherer 90 Subs used: Bellahcene 52 (Hintenoch), Koné 62 (Onwuzurumba), Bierry 80 (Bekoé), Nsakala 80 (Dembélé) Saint-Louis Neuweg (1) 7 Scorers: J. Varsovie 9, D. Guèye 80 Yellow card: Diallo 90 Subs used: Asad 60 (Amaouche), Arar 71 (Bidouzo), Elhani 80 (Zine) At full time: 2-2 Penalty shootout: 4-5 Referee: Mathias Roth Saint-Louis Neuweg win 7-6 on penalties ................................................................. Athlético Marseille (0) 3 Yellow card: Cadamuro 12, Nehari 51 Subs used: Sacko 56 (Zidane), Dolan Bahamboula 61 (Tamboura), Ali 86 (Meghezel), Dubois 86 (Amiri) Aubagne (0) 4 Yellow card: Fourrier 11, El Faqyh 43, Savane 71 Subs used: Gomis 72 (Orsattoni), Gnahore 89 (Fourrier) At full time: 0-0 Penalty shootout: 3-4 Referee: Maxime Apruzzese Aubagne win 4-3 on penalties ................................................................. Lège-Cap-Ferret (1) 1 Scorers: M. Eppert 38 Yellow card: Ducasse 32, Galbardi 91 Subs used: Salvador 72 (Ducasse), Galbardi 85 (Eppert), Nassiet 85 (Legrand), Kopphy 89 (Mignon) Aviron Bayonnais (0) 0 Yellow card: Chort 41, Attoukora 65, Estève 79 Subs used: Lilian Laplace-Palette 60 (Haure), Héguiabéhéré 60 (Etcheberry), Estève 72 (Hirigoyen), Bourhis 72 (N'Gadi Kakou) Referee: Léo Beulet ................................................................. St Liguaire Niort (0) 0 Yellow card: Doumbia 14, Sow 28, Thévenet 38, Morillon 67, Doumbia 77 (2nd) Subs used: Chatelier 60 (El Nounou), Benhamou 60 (Denépoux-Batard), Renaud 88 (Simon) Olympique d'Alès (1) 2 Scorers: L. Franco 27, O. El Bakkal 90 Yellow card: Peyrard 48, Sbai 52, Aidoud 57, El Bakkal 67, Djabou 75 Subs used: Balmy 72 (Aidoud), Saci Boulbrachene 72 (El Hamri) Referee: Bastien Leray ................................................................. St Clément Montferrier (0) 0 Yellow card: Allaoui 63, Bouida 78 Subs used: Moreira 55 (Spaeth), Gauthier 72 (Monfeugas), Sanchez 86 (Allaoui), Saidi 86 (Bouida) Canet Roussillon (0) 2 Scorers: R. Pioton 70, L. Gasparotto 75 Yellow card: Vercruysse 32, Ouadoudi 91 Subs used: Ouadoudi 58 (Diouane), Diarra 71 (Vie), Atlan 86 (Vercruysse), Sagna 86 (Gasparotto) Referee: Jordane Lomi ................................................................. Tuesday, February 16 fixtures (CET/GMT) Saint-Malo v Stade Briochin (1330/1230) Créteil v -tba- (1330/1230) -tba- v Saumur (1330/1230) Les Herbiers v -tba- (1330/1230)