UPDATE 18-Copa del Rey Summaries

Dec 16 (OPTA) - Summaries for the Copa del Rey on Wednesday (start times are CET) 1st Round ................................................................. Poblense postponed Olot ................................................................. Coruxo (0) 0 Yellow card: Pedro Vázquez 88 Subs used: Jairo Cárcaba 70 (Diego Silva), Álex Ares 70 (Mateo Míguez), Álex Valiño 70 (José Rivera), Jonathan Vila 82 (Antón de Vicente), Pedro Vázquez 82 (Aitor Aspas) Málaga (1) 4 Scorers: Orlando Sá 18, J. Díaz 65, Y. Rahmani 76, Caye Quintana 90+2 Subs used: Díaz 34 (Boussefiane), Rahmani 63 (Cristian Rodríguez), Caye Quintana 63 (Jairo Samperio), Mejías 78 (Orlando Sá), Julio Martínez 78 (Alberto Quintana) Attendance: 350 Referee: Jon Ander González Esteban ................................................................. Lealtad (0) 1 Scorers: Álex Blanco 89 Yellow card: Miguel Obaya 17, René Pérez 85 Subs used: Mboup 61 (Álvaro García), Juan Mera 61 (Daniel Sandoval), Unai Hernández 75 (Jorge Sáez), René Pérez 76 (Fall), Santiago Cubiella 89 (Atta) Alcorcón (1) 2 Scorers: Reko 3, S. Sosa 60 Yellow card: Juanma Bravo 70, Reko 77 Subs used: Álvaro 62 (Sosa), Óscar 76 (Ernesto Gómez), Marc Gual 76 (Alejandro Escardó), Laure 85 (Juanma Bravo) Referee: Alejandro Muñíz Ruiz ................................................................. Burgos (0) 2 Scorers: Javi Gómez 57, Saúl Berjón 90+1 Yellow card: Miki Muñoz 84, Raúl Navarro 89 Subs used: Miki Muñoz 66 (Leak), Guillermo Fernández 67 (Pisculichi), Saúl Berjón 68 (Roberto Alarcón), Galder Cerrajería 78 (Eneko Undabarrena), Claudio Medina 79 (Javi Gómez) FC Andorra (0) 0 Subs used: Rubén Bover 51 (Marc Aguado), David Martín 52 (Isma Cerro), Carlos Martínez 64 (Álex Pastor), Iker Goujón 65 (Marc Pedraza), Sergi Serrano 80 (Riverola) Referee: David Iglesias Gutiérrez ................................................................. Quintanar del Rey (0) 1 Scorers: Ricardo Cañada 47 Red card: Felipe Belmonte 94 Yellow card: Roque Sáiz 20, Ricardo Cañada 34, Felipe Belmonte 51, Luis Verdú 69, Ferrán Ferri 85 Subs used: Ángel Moreno 61 (Marcos Recuenco), Manu 71 (Alberto Castro), Sanjuán 71 (Luis Verdú), Eloy Jiménez 85 (Roque Sáiz) Sporting Gijón (0) 2 Scorers: N. Čumić 63, Borja López 90 Yellow card: Marc Valiente 31, Pablo García 41, José Gragera 68 Subs used: José Gragera 57 (Javi Fuego), Saúl García 57 (Pablo García), Pelayo Suárez 70 (Marc Valiente), Aitor García 80 (Čumić), Manzambi 80 (Pablo Pérez) Referee: Miguel Ángel Ortiz Arias ................................................................. L'Hospitalet (0) 1 Scorers: AdriÅ Carmona 46 Yellow card: Diego Martínez 84 Subs used: Sehou Sarr 46 (Álex Felip), Joel Jorquera 46 (Aguilera), Marc Jiménez 63 (AdriÅ Carmona), Christian Alfonso 81 (Dani Reina), Miquel Ripoll 81 (Salinas) Almería (2) 4 Scorers: A. Appiah 26, Diego Martínez 39og, L. Ramazani 89, Ager Aketxe 90+2 Yellow card: Olivera 80 Subs used: Dani Albiar 66 (Appiah), Fran Villalba 83 (Olivera), Juan Villar 83 (Jordi Escobar), Ager Aketxe 90 (Robertone) Referee: José Antonio López Toca ................................................................. San Fernando CD (0) 0 Yellow card: Juan Rodríguez 69 Subs used: Raúl Palma 46 (Gerard Vergé), Hugo Rodríguez 46 (Ballabio), Pepe Bernal 46 (Manu Moreno), Pablo Mingo 72 (Jorge García) Castellón (2) 2 Scorers: Paolo Fernandes 35, Íñigo Muñoz 37 Yellow card: Joseba Muguruza 77, Marc Castells 90 Subs used: Álvaro Fidalgo 70 (Paolo Fernandes), Juanto 80 (Jordi Sánchez), Aarón Romero 88 (Jesús Carrillo) Referee: Dámaso Arcediano Monescillo ................................................................. Córdoba (0) 1 Scorers: N. Gorosito 63og Yellow card: Berto Espeso 26, Djetei 65, Manu Farrando 79 Subs used: Javi Flores 53 (Mario Ortiz), Carlos Valverde 53 (Alain Oyarzun), Luismi Redondo 71 (Piovaccari), Bernardo Cruz 92 (Alberto Del Moral) Albacete (0) 0 Yellow card: Álvaro Jiménez 31, İsrafilov 35 Subs used: Liberto Beltrán 73 (Nahuel Arroyo), Ortuño 73 (Álvaro Jiménez), Diego Vargas 73 (Gómez), David Del Pozo 77 (İsrafilov), Álvaro Arroyo 83 (Carlos Muñoz) Referee: Javier Iglesias Villanueva ................................................................. Numancia (2) 4 Scorers: M. Sanhaji 28, Jesús Tamayo 41, Fran Manzanara 66, Roberto Corral 90+1 Yellow card: Óscar De Frutos 71, Diego Cámara 92 Subs used: Tony Gabarre 70 (Asier Benito), Menudo 70 (Jesús Tamayo), Lillo 70 (Borja López), Roberto Corral 78 (Óscar De Frutos), Radjel 84 (Traver) Lorca Deportiva (0) 1 Scorers: T. Baroni 59 Yellow card: Héctor Galiano 7, Pablo Serrano 53, Luismi 63, Baroni 66, Cellou 73, Baroni 80 (2nd), Emilio Iglesias 83, Musoni 90 Subs used: Musoni 48 (Marconato), Gutiérrez 58 (Pablo Serrano), Higgins 59 (Legaz), Ignacio Pastor 77 (Luismi), Óscar Oliva 78 (Britos) Referee: Sergio Usón Rosel ................................................................. Inter de Madrid (0) 0 Yellow card: Jesús Moyano 71 Subs used: Chicha Aguilera 46 (Fran Cortés), Gonzalo Poley 46 (Ale Cortijo), AdriÅ de Mesa 64 (Rashiti), Víctor Villacañas 66 (David Rabadán), Adrián Mance 78 (Reguera) Linares Deportivo (1) 3 Scorers: Fran Carnicer 16, Rosendo Alarcon 54, Rosendo Alarcon 88 Yellow card: Neto 73 Subs used: Rosendo Alarcon 46 (Marc Mas), Fran Lara 62 (Fran Carnicer), Dani Perejón 76 (Rodri), Toni García 76 (Neto), Antonio Cañete 89 (Gabri Cortés) Referee: Andrés Fuentes Molina ................................................................. Racing Murcia (0) 0 Subs used: Joaquín Parra 53 (Nico González), Chema Díaz 53 (Carlos Álvarez), Pedro Marlon 60 (Chupi Sotos), Nicolás Carrasco 60 (Cristo Martín), Pekes 82 (Fran Moreno) Levante (2) 5 Scorers: Sergio León 24, Sergio León 33, Sergio León 64, G. Kochorashvili 87, Coke 90+1 Yellow card: Radoja 50 Subs used: Melero 46 (Vukčević), Sevikyan 59 (Rochina), Coke 59 (Miramón), Kochorashvili 69 (Sergio León), Dani Gómez 75 (Morales) Referee: Isidro Díaz de Mera Escuderos ................................................................. Cardassar (0) 0 Yellow card: Jaume Fernández 59 Subs used: Julia Llull 46 (Pau Soler), Jordi Ramis 54 (Álvarez), Jony Martinez 67 (Adri Hernández), Isaac Calvo 67 (Jaume Fernández), Joan Sanso 87 (Jaume Alzamora) Atlético Madrid (2) 3 Scorers: T. Lemar 24, Ricard Sánchez 42, Ņ. Vrsaljko 83 Yellow card: Saúl 37, Ricard Sánchez 67 Subs used: Ņaponjić 70 (Vitolo), Sergio Camello 71 (Lemar), Ņ. Vrsaljko 76 (Ricard Sánchez), Sanabria 84 (Á. Correa) Referee: Jorge Figueroa Vázquez ................................................................. Terrassa in play Valencia ................................................................. Las Rozas (1) 1 Scorers: Adri Carrasco 10 Subs used: Albur 60 (Adri Carrasco), Augusto 68 (Arib), Álvaro Portero 78 (Mario Losada), Álex Malón 79 (Carlos Indiano) Mirandés (0) 0 Subs used: Pablo Trigueros 61 (Martínez), Ricardo Schutte 61 (Sergio Moreno), Javi Jiménez 61 (Letić), Javi Muñoz 76 (Andrés Mohedano) Referee: Juan Luis Pulido Santana ................................................................. Gimnástica Torrelavega in play Real Zaragoza ................................................................. Llagostera in play Espanyol ................................................................. Ibiza Islas Pitiusas (0) 0 Subs used: Iván Sales 68 (Gorka Ramón), David Serrano 73 (Moreno), Simeone 82 (Cristian Terán) Sabadell (0) 2 Scorers: Néstor Querol 79, Stoichkov 90 Yellow card: Jesús Olmo 72 Subs used: Néstor Querol 62 (Chadi Riad), Stoichkov 80 (David Astals), Héber Pena 80 (Edgar Hernández) Referee: Saúl Ais Reig ................................................................. Atlético Baleares in play Fuenlabrada ................................................................. Amorebieta in play UD Logroñés ................................................................. Rayo Majadahonda in play Yeclano ................................................................. Guijuelo in play Mallorca ................................................................. Marbella in play Lleida Esportiu ................................................................. Calahorra in play La Nucía ................................................................. Thursday, December 17 fixtures (CET/GMT) Deportivo La Coruña v El Ejido (1700/1600) Navalcarnero v Badajoz (1800/1700) Ibiza v Compostela (1900/1800) Cultural Leonesa v Villanovense (1900/1800) Mutilvera v Racing Santander (1900/1800) Anaitasuna v Getafe (1900/1800) Ribadumia v Cádiz (1900/1800) San Juan v Granada (1900/1800) Gimnástica Segoviana v Girona (1900/1800) Teruel v Rayo Vallecano (1900/1800) Peña Deportiva v Tarazona (1930/1830) UCAM Murcia v Real Betis (1930/1830) Varea v Las Palmas (2000/1900) Pontevedra v FC Cartagena (2000/1900) Alcoyano v Laredo (2015/1915) Extremadura UD v Socuéllamos (2030/1930) Racing Rioja v Eibar (2100/2000) Llanera v Celta de Vigo (2100/2000)