UPDATE 18-Ligue 1 Summaries

Dec 17 (OPTA) - Summaries for the Ligue 1 on Wednesday (start times are CET) Angers SCO (0) 0 Yellow card: Doumbia 73 Subs used: Cabot 46 (El Melali), Capelle 63 (Fulgini), Diony 63 (Bahoken), Cho 81 (Mathias Lage), Thioub 82 (Mangani) Strasbourg (0) 2 Scorers: H. Diallo 77, L. Ajorque 90+1 Yellow card: Djiku 12, Ajorque 95 Subs used: Ajorque 66 (Waris), Chahiri 67 (Bellegarde), Liénard 69 (Simakan), Siby 92 (Thomasson), Zohi 92 (Diallo) Referee: Bastien Dechepy ................................................................. Dijon (0) 0 Subs used: Ebimbe 62 (Sammaritano), Marié 62 (Diop), Dobre 72 (Konaté), Boey 72 (Chafik) Lille (1) 2 Scorers: Y. Yazıcı 19, T. Weah 90+3 Subs used: Yılmaz 58 (David), Weah 71 (Ikoné), Soumaré 72 (Xeka), Lihadji 84 (Yazıcı), Tiago Djaló 84 (Çelik) Referee: Hakim Ben El Hadj Salem ................................................................. Montpellier (0) 0 Yellow card: Mollet 39, Mavididi 64, Laborde 76 Subs used: Yun Il-Lok 79 (Mollet), Ņkuletić 79 (Mavididi), Souquet 79 (Sambia), Wahi 86 (Laborde), Dolly 91 (Savanier) Metz (0) 2 Scorers: A. Leya 50pen, H. Maïga 90 Yellow card: Leya 7, Maïga 30, Delaine 38 Subs used: Nguette 63 (Leya), Yade 70 (Gueye), Angban 93 (Maïga), Vágner 93 (Boulaya) Referee: Jérémie Pignard ................................................................. Nîmes (0) 0 Yellow card: Roux 60 Subs used: Guessoum 7 (Landre), Koné 83 (Roux), Alakouch 88 (Burner), Majouga 88 (Duljević), Ripart 88 (Eliasson) Nice (0) 2 Scorers: D. Ndoye 85, A. Claude Maurice 90+4 Yellow card: Schneiderlin 28, Schneiderlin 56 (2nd) Subs used: Ndoye 68 (Kamara), Claude Maurice 79 (Rony Lopes), Pelmard 89 (Gouiri) Referee: Ruddy Buquet ................................................................. Reims (0) 3 Scorers: E. Toure 68, B. Dia 72pen, M. Cafaro 74 Yellow card: Konan 7, Moreto Cassamã 58 Subs used: Cafaro 61 (Sierhuis), Munetsi 76 (Toure), Chavalerin 82 (Berisha), Doumbia 82 (Zeneli) Nantes (1) 2 Scorers: N. Pallois 18, L. Blas 79 Yellow card: Fábio 5, Traoré 72 Subs used: Appiah 46 (Fábio), Coco 73 (Simon), Chirivella 79 (Louza), Emond 79 (Muani), Bamba 80 (Blas) Referee: Karim Abed ................................................................. Bordeaux (1) 1 Scorers: Hwang Ui-jo 24 Yellow card: Kwateng 8, Otávio 30, Sabaly 54 Subs used: Briand 61 (Maja), de Préville 61 (Hwang Ui-jo), Poundjé 61 (Kwateng), Zerkane 61 (Bašić), Oudin 81 (Otávio) Saint-Étienne (1) 2 Scorers: A. Nordin 15, Y. Neyou Noupa 75 Yellow card: Boudebouz 36, Khazri 77 Subs used: Hamouma 65 (Bouanga), Khazri 65 (Boudebouz), Youssouf 73 (Aouchiche), Gourna-Douath 73 (Nordin), Sow 93 (Kolodziejczak) Referee: Stéphanie Frappart ................................................................. Olympique Lyonnais (0) 2 Scorers: M. Depay 69pen, M. Cornet 81 Yellow card: De Sciglio 15, Anthony Lopes 90, Lucas Paquetá 97 Subs used: Cornet 54 (De Sciglio), Lucas Paquetá 55 (Caqueret), Depay 55 (Toko Ekambi), Cherki 78 (Dembélé), Diomande 84 (Bruno Guimarães) Brest (1) 2 Scorers: Anthony Lopes 39og, R. Faivre 90+3pen Red card: Lasne 74 Subs used: Cardona 64 (Honorat), Faivre 64 (Philippoteaux), Perraud 83 (Ludovic Baal), Mounié 83 (Charbonnier), Magnetti 84 (Battocchio) Referee: Jérôme Brisard ................................................................. Monaco (0) 0 Red card: Disasi 23 Yellow card: Pellegri 76, Aguilar 89 Subs used: Badiashile 28 (Diop), Sidibé 46 (Ben Yedder), Matazo 46 (Volland), Pellegri 60 (Gelson Martins), Geubbels 89 (Pellegri) Lens (3) 3 Scorers: I. Sylla 1, S. Banza 33, G. Kakuta 39 Yellow card: Gradit 9, Doucouré 11, Banza 30, Mauricio 80 Subs used: Mauricio 57 (Kakuta), Steven Fortès 71 (Gradit), Cahuzac 72 (Fofana), Boura 72 (Sylla), Jean 79 (Doucouré) Referee: Willy Delajod ................................................................. PSG (0) 2 Scorers: K. Mbappé 51pen, M. Kean 61 Yellow card: Mbappé 34, Kean 58, Fadiga 87 Subs used: Pembele 11 (Danilo Pereira), Á. Di María 71 (Kean), Fadiga 71 (Rafinha), Verratti 71 (Bakker), Draxler 77 (Gueye) Lorient (0) 0 Red card: Gravillon 49 Subs used: Chalobah 46 (Abergel), Grbić 66 (Moffi), Laurienté 66 (Wissa), Mouyokolo 71 (Fontaine), Marveaux 78 (Monconduit) Referee: Johan Hamel ................................................................. Rennes (0) 2 Scorers: H. Traoré 63, A. Hunou 83 Yellow card: Hunou 72 Subs used: Hunou 62 (Grenier), Truffert 62 (Maouassa), Rutter 73 (Terrier), Bourigeaud 73 (Camavinga), Lea Siliki 92 (Niang) Olympique Marseille (1) 1 Scorers: P. Gueye 24 Yellow card: Gueye 11, Gueye 37 (2nd), Balerdi 42, Cuisance 80 Subs used: Nagatomo 20 (Amavi), Germain 46 (Benedetto), Cuisance 71 (Thauvin), Strootman 71 (Payet), Aké 85 (Kamara) Referee: Clément Turpin ................................................................. Saturday, December 19 fixtures (CET/GMT) Metz v Lens (1700/1600) Olympique Marseille v Reims (1900/1800) Nice v Olympique Lyonnais (2100/2000) Sunday, December 20 fixtures (CET/GMT) Brest v Montpellier (1300/1200) Dijon v Monaco (1500/1400) Nantes v Angers SCO (1500/1400) Saint-Étienne v Nîmes (1500/1400) Strasbourg v Bordeaux (1500/1400) Lorient v Rennes (1700/1600) Lille v PSG (2100/2000)