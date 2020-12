Dec 21 (OPTA) - Results from the NCAAB games on Sunday (home team in CAPS)(start times are EST) Creighton Bluejays 76 CONNECTICUT HUSKIES 74 (OT) Defiance Yellow Jackets at Bowling Green Falcons cancelled IOWA STATE CYCLONES 60 Jackson State Tigers 45 CENTRAL MICHIGAN CHIPPEWAS 127 Olivet College Comets 66 RUTGERS SCARLET KNIGHTS 91 Illinois Fighting Illini 88 Marist Red Foxes 61 MANHATTAN JASPERS 39 Milwaukee Panthers 68 GREEN BAY PHOENIX 65 Wright State Raiders 93 DETROIT MERCY TITANS 70 TEXAS LONGHORNS 77 Oklahoma State Cowboys 74 HARTFORD HAWKS 63 Maine Black Bears 60 XAVIER MUSKETEERS 91 Marquette Golden Eagles 88 UMBC Retrievers 65 ALBANY GREAT DANES 64 Stony Brook Seawolves 73 BINGHAMTON BEARCATS 59 MARSHALL THUNDERING HERD 85 Robert Morris Colonials 71 ARKANSAS RAZORBACKS 87 Oral Roberts Golden Eagles 76 JAMES MADISON DUKES 98 Alice Lloyd College Eagles 55 NORTH ALABAMA LIONS 82 Freed-Hardeman Lions 56 NORTHERN KENTUCKY 79 Youngstown State Penguins 64 USC Trojans at Oregon State Beavers postponed DRAKE BULLDOGS 111 Chicago State Cougars 67 PORTLAND STATE VIKINGS 74 Weber State Wildcats 72 HOUSTON COUGARS 88 Alcorn State Braves 55 ARKANSAS STATE RED WOLVES 92 Champion Baptist College 28 UT-SAN ANTONIO ROADRUNNERS 102 Our Lady of the Lake 70 University UNLV Rebels at Wyoming Cowboys postponed Providence Friars 80 SETON HALL PIRATES 77 (OT) Cleveland State Vikings 63 PURDUE FORT WAYNE 61 MASTODONS Cleveland State Vikings at Robert Morris Colonials cancelled ILLINOIS-CHICAGO FLAMES Oakland Golden Grizzlies Western Illinois 81 TENNESSEE-MARTIN SKYHAWKS 63 Leathernecks GEORGIA TECH YELLOW 97 Delaware State Hornets 69 JACKETS UTEP MINERS 79 Benedictine Mesa Redhawks 59 Air Force Falcons 68 NEVADA WOLF PACK 66 ST. JOHN'S RED STORM 94 Georgetown Hoyas 83 San Francisco Dons 68 GRAND CANYON ANTELOPES 65 NORTHWESTERN WILDCATS 79 Michigan State Spartans 65 University of Fort at Georgia Southern Eagles (19:00) Lauderdale Eagles Saint Louis Billikens at Minnesota Golden Gophers (20:30) Colorado Buffaloes at Washington Huskies (22:00)