Jan 17 (OPTA) - Summaries for the A-League on Saturday (start times are AEDT) Sydney (0) 1 Scorers: K. Barbarouses 63pen Yellow card: Brattan 71 Subs used: Baumjohann 75 (Caceres), Ivanovic 75 (Buhagiar), Wood 83 (Barbarouses), Zuvela 89 (Ninković) Western Sydney Wanderers (0) 1 Scorers: J. Troisi 68 Yellow card: Mourdoukoutas 7, McGowan 41 Subs used: Ibini-Isei 70 (Müller), Yeboah 76 (Cox), O'Doherty 89 (Troisi) Attendance: 14,402 Referee: Alex King ................................................................. Melbourne City (1) 2 Scorers: C. Noone 32, J. MacLaren 84 Yellow card: Metcalfe 58 Subs used: Stokes 38 (Griffiths), Tilio 67 (Tsubaki), Berenguer 73 (Gomulka), Colakovski 73 (Noone) Western United (1) 1 Scorers: I. Vujica 22 Yellow card: Víctor Sánchez 42 Subs used: Wales 70 (Guarrotxena), Pierias 73 (Calver), Milanovic 89 (Berisha) Attendance: 7,068 Referee: Shaun Evans ................................................................. Sunday, January 17 fixtures (AEDT/GMT) Newcastle Jets v Macarthur (1605/0505) Tuesday, January 19 fixtures (AEDT/GMT) Central Coast Mariners v Western Sydney Wanderers (1905/0805) Wednesday, January 20 fixtures (AEDT/GMT) Newcastle Jets v Brisbane Roar (1905/0805) Perth Glory v Adelaide United (2120/1020)