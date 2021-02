Feb 9 (OPTA) - Summaries for the A-League on Monday (start times are AEDT) Sydney (1) 2 Scorers: K. Barbarouses 32, K. Barbarouses 64 Yellow card: Brattan 27, Nieuwenhof 34, Barbarouses 41, Grant 61 Subs used: Swibel 60 (Wood), Retre 63 (Nieuwenhof), Zuvela 81 (Ninković), Caceres 81 (Baumjohann) Wellington Phoenix (0) 1 Scorers: U. Dávila 90+3 Yellow card: Rufer 29, Ball 97 Subs used: Ridenton 43 (Devlin), Piscopo 46 (Hemed), Muratovic 60 (Lewis), Fenton 81 (McGarry) Attendance: 5,220 Referee: Chris Beath ................................................................. Tuesday, February 9 fixtures (AEDT/GMT) Brisbane Roar v Macarthur (1935/0835) Wednesday, February 10 fixtures (AEDT/GMT) Western Sydney Wanderers v Melbourne Victory (1905/0805) Friday, February 12 fixtures (AEDT/GMT) Macarthur v Adelaide United (1905/0805) Saturday, February 13 fixtures (AEDT/GMT) Western United v Sydney (1705/0605) Western Sydney Wanderers v Melbourne City (1910/0810)