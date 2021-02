Feb 21 (OPTA) - Summaries for the A-League on Saturday (start times are AEDT) Western United (2) 4 Scorers: Guarrotxena 26, B. Berisha 45, D. Pierias 54, B. Berisha 66 Yellow card: Luštica 20 Subs used: Wales 73 (Pierias), Skotadis 74 (Luštica), Milanovic 81 (Guarrotxena), Vujica 81 (Pain), Duzel 92 (Diamanti) Macarthur (0) 1 Scorers: M. Derbyshire 90+1 Yellow card: Ņušnjar 25, Susaeta 68, Hollman 74 Subs used: Oar 46 (Najjar), Puyo 46 (Genreau), Golec 58 (Meredith), Hollman 73 (Jovanović), Lachlan Rose 73 (Susaeta) Attendance: 1,505 Referee: Jonathon Barreiro ................................................................. Sydney (0) 0 Yellow card: Grant 53 Subs used: Bobô 60 (Wood), Baumjohann 60 (Caceres), Brattan 61 (Retre), Swibel 84 (Barbarouses) Brisbane Roar (0) 0 Yellow card: Brown 37, Trewin 66, Daley 83 Subs used: Mebrahtu 62 (Danzaki), Daley 77 (Akbari), Champness 77 (Wenzel-Halls), Brindell-South 93 (McDonald) Attendance: 5,667 Referee: Chris Beath ................................................................. Sunday, February 21 fixtures (AEDT/GMT) Melbourne Victory v Newcastle Jets (1605/0505) Brisbane Roar v Perth Glory (1805/0705)-postponed Wellington Phoenix v Western Sydney Wanderers (1810/0710) Tuesday, February 23 fixtures (AEDT/GMT) Melbourne City v Sydney (1905/0805) Wednesday, February 24 fixtures (AEDT/GMT) Melbourne Victory v Wellington Phoenix (1905/0805) Adelaide United v Western United (1905/0805)-postponed