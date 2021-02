UPDATE 2-A-League Summaries

Feb 24 (OPTA) - Summaries for the A-League on Tuesday (start times are AEDT) Melbourne City (2) 3 Scorers: J. MacLaren 8, A. Luna 28, J. MacLaren 53 Yellow card: Metcalfe 59 Subs used: Nuno Reis 64 (Luna), Gomulka 91 (Metcalfe), Tilio 94 (Nabbout) Sydney (0) 2 Scorers: M. Ninković 72, P. Wood 90 Yellow card: Wilkinson 11, Retre 30, Grant 30, Caceres 36, McGowan 77 Subs used: Nieuwenhof 22 (Brattan), Swibel 58 (Barbarouses), Wood 58 (Bobô), Ninković 58 (Baumjohann), Warland 87 (Retre) Referee: Stephen Lucas ................................................................. Wednesday, February 24 fixtures (AEDT/GMT) Melbourne Victory v Wellington Phoenix (1905/0805) Adelaide United v Western United (1905/0805)-postponed Friday, February 26 fixtures (AEDT/GMT) Melbourne City v Brisbane Roar (1905/0805)-postponed Perth Glory v Brisbane Roar (2105/1005) Saturday, February 27 fixtures (AEDT/GMT) Western Sydney Wanderers v Adelaide United (1705/0605) Western Sydney Wanderers v Central Coast Mariners (1705/0605)-postponed Melbourne Victory v Western United (1910/0810) Perth Glory v Western United (2120/1020)-postponed Sunday, February 28 fixtures (AEDT/GMT) Sydney v Macarthur (1605/0505) Newcastle Jets v Wellington Phoenix (1810/0710)