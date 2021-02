UPDATE 2-A-League Summaries

Feb 6 (OPTA) - Summaries for the A-League on Saturday (start times are AEDT) Brisbane Roar (4) 5 Scorers: D. Wenzel-Halls 9, S. McDonald 14, R. Danzaki 17, S. McDonald 35, R. Danzaki 49 Yellow card: Brown 48, Gillesphey 83 Subs used: Courtney-Perkins 70 (Brindell-South), Daley 75 (Wenzel-Halls), Champness 89 (Danzaki), Jelacic 89 (Akbari) Melbourne Victory (2) 2 Scorers: L. Lawrie-Lattanzio 19, J. Brimmer 45+5 Yellow card: Lawrie-Lattanzio 33, Broxham 43, Shotton 79, Kirdar 86 Subs used: Kamsoba 54 (Kruse), Kirdar 54 (Butterfield), Lauton 70 (Broxham) Referee: Daniel Elder ................................................................. Macarthur (1) 2 Scorers: A. Jovanović 18, A. Ņušnjar 58 Yellow card: Franjić 31 Subs used: Lachlan Rose 46 (Oar), M'Mombwa 72 (Puyo), Liam Rose 77 (Genreau), Golec 77 (Meredith), Najjar 89 (Susaeta) Western Sydney Wanderers (0) 2 Scorers: G. Dorrans 52, S. Cox 71 Yellow card: Ibini-Isei 15, Dorrans 26 Subs used: Georgievski 66 (Aquilina), Kamau 66 (Ibini-Isei), Yeboah 77 (Cox), O'Doherty 83 (Dorrans) Attendance: 4,723 Referee: Shaun Evans ................................................................. Sunday, February 7 fixtures (AEDT/GMT) Newcastle Jets v Melbourne City (1605/0505) Central Coast Mariners v Western United (1810/0710) Monday, February 8 fixtures (AEDT/GMT) Sydney v Wellington Phoenix (1910/0810) Tuesday, February 9 fixtures (AEDT/GMT) Brisbane Roar v Macarthur (1935/0835) Wednesday, February 10 fixtures (AEDT/GMT) Western Sydney Wanderers v Melbourne Victory (1905/0805)