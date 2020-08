UPDATE 2-A-League Summaries

Aug 24 (OPTA) - Summaries for the A-League on Sunday (start times are AEDT) Elimination Finals ................................................................. Brisbane Roar (0) 0 Yellow card: Aldred 39, McDonald 64 Subs used: Trewin 62 (Kim), Inman 62 (Ridenton), Amadi-Holloway 81 (Wenzel-Halls), Ingham 88 (Neville) Western United (1) 1 Scorers: A. Diamanti 21 Yellow card: Uskok 4, Imai 46, Durante 68 Subs used: Pierias 88 (Burgess), Stamatelopoulos 93 (Berisha), Pasquali 95 (Risdon) Referee: Chris Beath ................................................................. Wednesday, August 26 fixtures (AEDT/GMT) Melbourne City v Western United (1700/0700) Sydney v Perth Glory (2010/1010)