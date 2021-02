Feb 1 (OPTA) - Summaries for the A-League on Sunday (start times are AEDT) Central Coast Mariners (1) 1 Scorers: A. Kuol 41 Yellow card: Kuol 12 Subs used: Casella 54 (Bouman), Smylie 70 (Kuol), Ureña 71 (Simon), Janota 89 (De Silva) Wellington Phoenix (1) 2 Scorers: U. Dávila 15, J. Sotirio 88 Yellow card: Dávila 74 Subs used: Muratovic 62 (Lewis), Sotirio 83 (Ball), Hudson-Wihongi 92 (Dávila) Attendance: 4,748 Referee: Daniel Elder ................................................................. Melbourne City (1) 1 Scorers: J. MacLaren 33 Yellow card: Good 40 Subs used: Tilio 54 (Tsubaki), Berenguer 56 (Gomulka), Atkinson 74 (Noone) Perth Glory (2) 3 Scorers: D. Stynes 11, D. Ingham 42, N. D'Agostino 84 Yellow card: Aspropotamitis 70, Sullivan 78 Subs used: Wilson 36 (Timmins), Sullivan 60 (Rawlins), D'Agostino 64 (Diego Castro) Attendance: 5,685 Referee: Chris Beath ................................................................. Wednesday, February 3 fixtures (AEDT/GMT) Central Coast Mariners v Melbourne City (1905/0805) Friday, February 5 fixtures (AEDT/GMT) Adelaide United v Perth Glory (1905/0805)