Dec 1 (OPTA) - Summaries for the AFC Champions League on Tuesday (start times are GMT) Group Stage ................................................................. Yokohama F. Marinos in play Jeonbuk Motors ................................................................. Guangzhou Evergrande (0) 1 Scorers: Wei Shihao 72 Yellow card: Zhong Yihao 42, Zhang Xiuwei 54, Wei Shihao 54, Zhong Yihao 74 (2nd) Subs used: Deng Hanwen 56 (Liu Yiming), Fei Nanduo 56 (Yang Liyu), Ricardo Goulart 66 (Zhang Xiuwei), Wu Shaocong 76 (Wei Shihao) Suwon Bluewings (0) 1 Scorers: Lim Sang-Hyub 53 Yellow card: Ko Seung-Beom 54 Subs used: Jeong Sang-Bin 71 (Lim Sang-Hyub), Kim Gun-Hee 80 (Park Sang-Hyeok) Referee: Adham Mohammad Tumah Makhadmeh ................................................................. Shanghai SIPG (13:00) Sydney ................................................................. Johor Darul Ta'zim cancelled Vissel Kobe ................................................................. Thursday, December 3 fixtures (GMT) Perth Glory v Tokyo (1000) Shanghai Shenhua v Ulsan (1000) Beijing Guoan v Chiangrai United (1300) Melbourne Victory v Seoul (1300) Friday, December 4 fixtures (GMT) Sydney v Yokohama F. Marinos (1000) Shanghai SIPG v Jeonbuk Motors (1000) Guangzhou Evergrande v Johor Darul Ta'zim (1300)-cancelled Vissel Kobe v Suwon Bluewings (1300) Sunday, December 6 fixtures (GMT) v (1000) v (1400)