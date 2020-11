UPDATE 2-AFC Champions League Summaries

Nov 28 (OPTA) - Summaries for the AFC Champions League on Saturday (start times are GMT) Group Stage ................................................................. Vissel Kobe (0) 0 Subs used: Yamaguchi 46 (Nakasaka), Andrés Iniesta 60 (Sasaki), Furuhashi 60 (Ogawa), Douglas 61 (Tanaka), Fujimoto 85 (Yasui) Guangzhou Evergrande (2) 2 Scorers: Talisca 17pen, Ai Kesen 36 Yellow card: Park Ji-Soo 12, Zhong Yihao 47 Subs used: Wang Shilong 61 (Yang Liyu), Luo Guofu 62 (Talisca), Jiang Guangtai 75 (Liu Yiming), Huang Bowen 75 (He Chao), Wei Shihao 76 (Ricardo Goulart) Referee: Alireza Faghani ................................................................. Yokohama F. Marinos (1) 1 Scorers: A. Onaiwu 21 Yellow card: Ito 30, Saneto 40 Subs used: Marcos Junior 64 (Amano), Mizunuma 65 (Nakagawa), Bunmathan 79 (Maeda), Watanabe 79 (Wada) Shanghai SIPG (1) 2 Scorers: Cai Huikang 14, Ricardo Lopes 55 Yellow card: Yang Shiyuan 12, Yu Hai 82, Chen Wei 95 Subs used: Mooy 46 (Lin Chuangyi), Wang Shenchao 46 (Lei Wenjie), Oscar 46 (Lü Wenjun), Mirahmetjan Muzepper 67 (Cai Huikang), Li Shenglong 82 (Ricardo Lopes) Referee: Mohamed Abdulla Hassan Mohd ................................................................. Monday, November 30 fixtures (GMT) Beijing Guoan v Seoul (1000) Tokyo v Ulsan (1000) Chiangrai United v Melbourne Victory (1300) Shanghai Shenhua v Perth Glory (1300) Tuesday, December 1 fixtures (GMT) Yokohama F. Marinos v Jeonbuk Motors (1000) Guangzhou Evergrande v Suwon Bluewings (1000) Shanghai SIPG v Sydney (1300) Johor Darul Ta'zim v Vissel Kobe (1300)-cancelled Thursday, December 3 fixtures (GMT) Perth Glory v Tokyo (1000) Shanghai Shenhua v Ulsan (1000) Beijing Guoan v Chiangrai United (1300) Melbourne Victory v Seoul (1300)