UPDATE 2-AFC Champions League Summaries

Dec 4 (OPTA) - Summaries for the AFC Champions League on Friday (start times are GMT) Group Stage ................................................................. Sydney (1) 1 Scorers: T. Buhagiar 29 Yellow card: Van Der Saag 85 Subs used: Zuvela 46 (Brattan), Barbarouses 62 (Ivanovic), Swibel 73 (Buhagiar), Van Der Saag 73 (Baumjohann) Yokohama F. Marinos (1) 1 Scorers: Y. Saneto 18 Yellow card: Saneto 41, Ito 84 Subs used: Matsuda 66 (Mizunuma), Kida 75 (Otsu) Referee: Saoud Al Athbah ................................................................. Shanghai SIPG in play Jeonbuk Motors ................................................................. Guangzhou Evergrande cancelled Johor Darul Ta'zim ................................................................. Vissel Kobe (13:00) Suwon Bluewings ................................................................. Sunday, December 6 fixtures (GMT) Beijing Guoan v Tokyo (1000) Ulsan v Melbourne Victory (1400) Monday, December 7 fixtures (GMT) v (1000) v (1400)