Oct 14 (OPTA) - Results from the ATP World Tour 500, St Petersburg Men's Singles matches on Tuesday .. 1st Round .. 7-Borna Coric (CRO) beat Feliciano Lopez (ESP) 6-3 7-6(2) 4-Karen Khachanov (RUS) beat James Duckworth (AUS) 6-4 6-4 6-Milos Raonic (CAN) beat JJ Wolf (USA) 7-6(5) 6-1 Miomir Kecmanovic (SRB) beat Mikhail Kukushkin (KAZ) 6-3 7-6(7) 3-Andrey Rublev (RUS) beat Vasek Pospisil (CAN) 6-2 6-4 Ilya Ivashka (BLR) beat Adrian Mannarino (FRA) 6-3 7-6(6)