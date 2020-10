UPDATE 2-Australian Sheffield Shield Scoreboard

Oct 11 (OPTA) - Scoreboard at stumps on the second day of between Queensland and Tasmania on Sunday at Adelaide, Australia Queensland lead Tasmania by 81 runs with 4 wickets remaining Tasmania 1st innings Jordan Silk lbw Michael Neser 10 Alex Doolan lbw Michael Neser 29 Charlie Wakim c Mitchell Swepson b Michael Neser 0 Ben McDermott c Usman Khawaja b Xavier Bartlett 74 Jake Doran b Xavier Bartlett 19 Tim Paine c Joe Burns b Xavier Bartlett 4 Beau Webster c Mitchell Swepson b Xavier Bartlett 54 Nathan Ellis c Usman Khawaja b Mitchell Swepson 0 Peter Siddle lbw Michael Neser 33 Jackson Bird c Xavier Bartlett b Michael Neser 1 Riley Meredith Not Out 15 Extras 2b 3lb 6nb 0pen 0w 11 Total (85.3 overs) 250 all out Fall of Wickets : 1-18 Silk, 2-18 Wakim, 3-70 Doolan, 4-138 Doran, 5-142 Paine, 6-148 McDermott, 7-149 Ellis, 8-206 Siddle, 9-208 Bird, 10-250 Webster Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Michael Neser 17 5 32 5 1.88 Mark Steketee 21 3 80 0 3.81 4nb Jack Wildermuth 5 2 7 0 1.40 Xavier Bartlett 15.3 3 58 4 3.74 2nb Mitchell Swepson 27 3 68 1 2.52 .......................................................... Queensland 1st innings Bryce Street c Nathan Ellis b Riley Meredith 54 Joe Burns b Peter Siddle 7 Marnus Labuschagne b Beau Webster 167 Usman Khawaja lbw Nathan Ellis 4 Matthew Renshaw Run Out Beau Webster 48 Jimmy Peirson Not Out 20 Jack Wildermuth c Jackson Bird b Nathan Ellis 21 Michael Neser Not Out 5 Extras 1b 2lb 2nb 0pen 0w 5 Total (102.0 overs) 331-6 Fall of Wickets : 1-8 Burns, 2-133 Street, 3-143 Khawaja, 4-268 Renshaw, 5-305 Labuschagne, 6-326 Wildermuth To Bat : Steketee, Bartlett, Swepson Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Jackson Bird 27 7 74 0 2.74 Peter Siddle 26 10 57 1 2.19 Nathan Ellis 23 4 74 2 3.22 1nb Riley Meredith 19 1 96 1 5.05 1nb Beau Webster 6 1 24 1 4.00 Jake Doran 1 0 3 0 3.00 ............................... Umpire Darren Close Umpire Bruce Oxenford Match Referee Robert Stratford