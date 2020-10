Oct 11 (OPTA) - Scoreboard at stumps on the second day of between South Australia and Western Australia on Sunday at Adelaide, Australia South Australia trail Western Australia by 303 runs with 9 wickets remaining Western Australia 1st innings Cameron Bancroft b Lloyd Pope 46 Sam Whiteman c Travis Head b Lloyd Pope 65 Shaun Marsh c Travis Head b Lloyd Pope 31 Cameron Green lbw Lloyd Pope 56 Ashton Turner c Harry Nielsen b Lloyd Pope 4 Ashton Agar Not Out 114 Josh Inglis Not Out 153 Extras 0b 7lb 5nb 0pen 0w 12 Total (129.0 overs) 481 decl Fall of Wickets : 1-106 Bancroft, 2-115 Whiteman, 3-188 Marsh, 4-202 Turner, 5-215 Green Did Not Bat : Paris, Kelly, Gannon, Morris Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Chadd Sayers 26 11 55 0 2.12 Nick Winter 28 6 85 0 3.04 1nb Wes Agar 28 3 93 0 3.32 3nb Lloyd Pope 27 0 164 5 6.07 Liam Scott 16 3 51 0 3.19 1nb Travis Head 4 0 26 0 6.50 ........................................................ South Australia 1st innings Henry Hunt c Ashton Turner b Cameron Gannon 57 Jake Weatherald Not Out 104 Brad Davis Not Out 14 Extras 0b 0lb 2nb 0pen 1w 3 Total (58.0 overs) 178-1 Fall of Wickets : 1-125 Hunt To Bat : Head, Cooper, Nielsen, Scott, Winter, Sayers, Agar, Pope Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Joel Paris 11 2 34 0 3.09 1w 1nb Matthew Kelly 13 5 32 0 2.46 Cameron Gannon 14 3 43 1 3.07 Ashton Agar 14 2 53 0 3.79 Lance Morris 6 3 16 0 2.67 1nb ................................... Umpire Michael Graham-Smith Umpire Donovan Koch Match Referee Robert Parry