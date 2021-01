Jan 24 (OPTA) - Scoreboard at close of play of match 49 between Melbourne Renegades and Brisbane Heat on Saturday at Melbourne, Australia Brisbane Heat win by 26 runs Brisbane Heat 1st innings Chris Lynn c Jake Fraser-McGurk b Zak Evans 52 Max Bryant c Sam Harper b Zak Evans 26 Marnus Labuschagne c Peter Hatzoglou b Zak Evans 49 Joe Denly st Sam Harper b Imad Wasim 9 Joe Burns b Peter Hatzoglou 7 Lewis Gregory Not Out 16 Jimmy Peirson Not Out 10 Extras 1b 1lb 1nb 0pen 1w 4 Total (20.0 overs) 173-5 Fall of Wickets : 1-78 Lynn, 2-78 Bryant, 3-100 Denly, 4-119 Burns, 5-154 Labuschagne Did Not Bat : Steketee, Bartlett, Swepson, Laughlin Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Josh Lalor 3 0 36 0 12.00 1nb Imad Wasim 4 0 30 1 7.50 1w Peter Hatzoglou 4 0 29 1 7.25 Zak Evans 3 0 34 3 11.33 Jack Prestwidge 3 0 18 0 6.00 Jake Fraser-McGurk 1 0 10 0 10.00 Beau Webster 2 0 14 0 7.00 ..................................................................... Melbourne Renegades 1st innings Shaun Marsh c Mark Steketee b Mitchell Swepson 28 Aaron Finch lbw Mark Steketee 4 Sam Harper c Jimmy Peirson b Marnus Labuschagne 57 Jake Fraser-McGurk c Marnus Labuschagne b Lewis Gregory 7 Mackenzie Harvey c Ben Laughlin b Xavier Bartlett 5 Beau Webster Run Out Max Bryant 1 Imad Wasim c Joe Burns b Xavier Bartlett 13 Jack Prestwidge c Max Bryant b Mark Steketee 19 Josh Lalor c Max Bryant b Mitchell Swepson 5 Zak Evans c Chris Lynn b Mark Steketee 6 Extras 0b 0lb 0nb 0pen 2w 2 Total (18.4 overs) 147 all out Fall of Wickets : 1-14 Finch, 2-56 Marsh, 3-91 Fraser-McGurk, 4-97 Harper, 5-102 Webster, 6-106 Harvey, 7-133 Wasim, 8-141 Lalor, 9-141 Prestwidge, 10-147 Evans Did Not Bat : Hatzoglou Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Xavier Bartlett 4 0 35 2 8.75 Mark Steketee 3.4 0 41 3 11.18 1w Ben Laughlin 3 0 17 0 5.67 Mitchell Swepson 4 0 26 2 6.50 1w Lewis Gregory 2 0 18 1 9.00 Marnus Labuschagne 2 0 10 1 5.00 ............................... Umpire Donovan Koch Umpire Sam Nogajski Video Darren Close Match Referee Robert Stratford