UPDATE 2-Big Bash League Scoreboard

Jan 25 (OPTA) - Scoreboard at close of play of match 51 between Sydney Thunder and Adelaide Strikers on Sunday at Adelaide, Australia Adelaide Strikers win by 6 runs Adelaide Strikers 1st innings Alex Carey lbw Nathan McAndrew 29 Jake Weatherald Run Out Chris Green 31 Philip Salt c Brendan Doggett b Adam Milne 31 Travis Head Run Out Adam Milne 31 Ryan Gibson lbw Brendan Doggett 22 Matthew Renshaw lbw Brendan Doggett 0 Michael Neser Not Out 2 Danny Briggs Not Out 2 Extras 0b 4lb 1nb 0pen 6w 11 Total (20.0 overs) 159-6 Fall of Wickets : 1-42 Carey, 2-80 Weatherald, 3-116 Salt, 4-153 Gibson, 5-153 Renshaw, 6-156 Head Did Not Bat : Agar, O'Connor, Siddle Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Adam Milne 4 0 6 1 1.50 1w Nathan McAndrew 4 0 53 1 13.25 1w 1nb Brendan Doggett 4 0 21 2 5.25 1w Ben Cutting 4 0 40 0 10.00 1w Chris Green 3 0 26 0 8.67 2w Tanveer Sangha 1 0 9 0 9.00 ........................................................ Sydney Thunder 1st innings Usman Khawaja c Peter Siddle b Michael Neser 36 Alex Hales c Alex Carey b Peter Siddle 10 Callum Ferguson c Liam O'Connor b Michael Neser 22 Oliver Davies c Alex Carey b Travis Head 4 Sam Billings Run Out Liam O'Connor 6 Alex Ross c Jake Weatherald b Peter Siddle 18 Chris Green b Liam O'Connor 4 Ben Cutting Not Out 24 Nathan McAndrew Not Out 17 Extras 0b 4lb 0nb 0pen 8w 12 Total (20.0 overs) 153-7 Fall of Wickets : 1-17 Hales, 2-73 Ferguson, 3-73 Khawaja, 4-84 Billings, 5-88 Davies, 6-100 Green, 7-114 Ross Did Not Bat : Milne, Doggett, Sangha Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Michael Neser 3 0 17 2 5.67 1w Wes Agar 4 0 46 0 11.50 3w Peter Siddle 4 0 22 2 5.50 3w Danny Briggs 4 0 27 0 6.75 Travis Head 2 0 15 1 7.50 Liam O'Connor 3 0 22 1 7.33 1w ............................ Umpire Gerard Abood Umpire Anthony Wilds Video Greg Davidson Match Referee Stephen Davis