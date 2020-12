Dec 13 (OPTA) - Scoreboard at close of play of match 4 between Melbourne Renegades and Perth Scorchers on Saturday at Hobart, Australia Melbourne Renegades win by 7 wickets Perth Scorchers 1st innings Josh Inglis c Benny Howell b Kane Richardson 9 Colin Munro b Josh Lalor 0 Joe Clarke c Sam Harper b Josh Lalor 10 Mitchell Marsh lbw Peter Hatzoglou 17 Ashton Turner Run Out Sam Harper 24 Cameron Bancroft lbw Peter Hatzoglou 3 Aaron Hardie c Beau Webster b Josh Lalor 33 Jhye Richardson c Jack Prestwidge b Beau Webster 8 Andrew Tye c Sam Harper b Kane Richardson 15 Jason Behrendorff Not Out 3 Fawad Ahmed c Shaun Marsh b Kane Richardson 1 Extras 1b 0lb 1nb 0pen 5w 7 Total (19.1 overs) 130 all out Fall of Wickets : 1-5 Munro, 2-9 Inglis, 3-19 Clarke, 4-58 Turner, 5-62 Bancroft, 6-75 Marsh, 7-90 Richardson, 8-120 Tye, 9-128 Hardie, 10-130 Ahmed Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Josh Lalor 4 0 30 3 7.50 1nb Kane Richardson 3.1 0 22 3 6.95 Peter Hatzoglou 4 0 29 2 7.25 2w Jack Prestwidge 2 0 20 0 10.00 1w Benny Howell 3 0 14 0 4.67 Beau Webster 3 0 14 1 4.67 ............................................................. Melbourne Renegades 1st innings Shaun Marsh b Jhye Richardson 62 Aaron Finch c Mitchell Marsh b Jhye Richardson 35 Sam Harper c&b Fawad Ahmed 5 Rilee Rossouw Not Out 17 Jake Fraser-McGurk Not Out 0 Extras 0b 6lb 1nb 0pen 5w 12 Total (16.3 overs) 131-3 Fall of Wickets : 1-70 Finch, 2-94 Harper, 3-130 Marsh Did Not Bat : Webster, Howell, Prestwidge, Richardson, Lalor, Hatzoglou Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Jason Behrendorff 4 0 34 0 8.50 1nb Jhye Richardson 3.3 0 20 2 5.71 2w Andrew Tye 4 0 37 0 9.25 Fawad Ahmed 3 0 22 1 7.33 1w Aaron Hardie 1 0 4 0 4.00 Ashton Turner 1 0 8 0 8.00 2w ................................... Umpire Donovan Koch Umpire Michael Graham-Smith Video Darren Close Match Referee David Johnston