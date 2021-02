UPDATE 2-Bundesliga Summaries

Jan 31 (OPTA) - Summaries for the Bundesliga on Sunday (start times are CET) Köln (2) 3 Scorers: M. Wolf 9, M. Wolf 28, E. Rexhbecaj 62 Yellow card: Jakobs 42, Duda 54 Subs used: Drexler 69 (Duda), Thielmann 82 (Dennis), Özcan 82 (Jakobs), Meyer 90 (Rexhbecaj) Arminia Bielefeld (0) 1 Scorers: S. Córdova 72 Yellow card: Soukou 64 Subs used: Córdova 62 (Schipplock), Soukou 62 (Yabo), Seufert 86 (Hartel), van der Hoorn 89 (Pieper) Referee: Felix Zwayer ................................................................. Wolfsburg (2) 3 Scorers: J. Brooks 21, W. Weghorst 39, Y. Gerhardt 85 Subs used: Mehmedi 69 (Steffen), Białek 79 (Weghorst), Guilavogui 88 (Schlager), João Victor 89 (Baku), Brekalo 89 (Arnold) Freiburg (0) 0 Subs used: Petersen 60 (Demirović), Höler 60 (Jeong Woo-Yeong), Kübler 72 (Schmid), Keitel 72 (Santamaría), Haberer 85 (Grifo) Referee: Tobias Reichel ................................................................. Friday, February 5 fixtures (CET/GMT) Hertha BSC v Bayern München (2030/1930)