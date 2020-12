UPDATE 2-Bundesliga Summaries

Nov 29 (OPTA) - Summaries for the Bundesliga on Sunday (start times are CET) Bayer Leverkusen (0) 0 Yellow card: Sinkgraven 79, Bailey 94 Subs used: Jedvaj 74 (Dragović) Hertha BSC (0) 0 Yellow card: Matheus Cunha 30 Subs used: Leckie 70 (Piątek), Ngankam 70 (Lukébakio), Dárdai 75 (Alderete) Referee: Daniel Schlager ................................................................. Mainz 05 (1) 1 Scorers: R. Quaison 33 Subs used: Burkardt 70 (Öztunali), Onisiwo 78 (Quaison), Malong 79 (Fernandes), Aarón Martín 86 (Brosinski), Stöger 86 (Boëtius) Hoffenheim (0) 1 Scorers: I. Bebou 62 Red card: Geiger 80 Subs used: Skov 54 (Grillitsch), Dabour 77 (Bebou), Rudy 77 (Baumgartner), Gaćinović 95 (Kramarić) Referee: Sascha Stegemann ................................................................. Friday, December 4 fixtures (CET/GMT) Hertha BSC v Union Berlin (2030/1930)