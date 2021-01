Jan 2 (OPTA) - Summaries for the Bundesliga on Saturday (start times are CET) Hoffenheim in play Freiburg ................................................................. Eintracht Frankfurt (1) 2 Scorers: A. Younes 22, E. Tapsoba 54og Subs used: Kohr 76 (Younes), Barkok 76 (Kamada), Touré 86 (Durm) Bayer Leverkusen (1) 1 Scorers: N. Amiri 9 Subs used: Demirbay 68 (Weiser), Bellarabi 68 (Diaby), Alario 68 (Wirtz) Referee: Felix Brych ................................................................. Köln (0) 0 Yellow card: Modeste 64, Bornauw 74 Subs used: Hector 61 (Thielmann), Modeste 62 (Rexhbecaj), Drexler 82 (Özcan), Limnios 82 (Czichos), Arokodare 87 (Katterbach) Augsburg (0) 1 Scorers: Iago 77 Yellow card: Uduokhai 12, Gouweleeuw 64, Richter 85 Subs used: Hahn 71 (Vargas), Gregoritsch 89 (Richter), Khedira 92 (Gruezo) Referee: Sören Storks ................................................................. Werder Bremen in play Union Berlin ................................................................. Arminia Bielefeld (0) 0 Yellow card: De Medina 20, Ortega Moreno 62 Subs used: Kunze 52 (Córdova), Yabo 52 (Gebauer), Anderson Lucoqui 71 (De Medina), Schipplock 71 (Hartel), Maier 88 (Prietl) Borussia M'gladbach (0) 1 Scorers: B. Embolo 58 Yellow card: Neuhaus 40 Subs used: Plea 64 (Embolo), Zakaria 77 (Neuhaus), Bensebaini 85 (Wendt), Wolf 85 (Herrmann) Referee: Sascha Stegemann ................................................................. Hertha BSC (18:30) Schalke 04 ................................................................. Stuttgart (20:30) RB Leipzig ................................................................. Sunday, January 3 fixtures (CET/GMT) Borussia Dortmund v Wolfsburg (1530/1430) Bayern München v Mainz 05 (1800/1700)